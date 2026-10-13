Nowe informacje w sprawie nożownika z klasztoru. Śledczy wysłali wniosek do Ukrainy

Michał Szpojankowski

We krwi Ihora M., sprawcy ataku na pięć osób w klasztorze w Jarosławiu, nie wykryto żadnych substancji odurzających - potwierdza Interii Prokuratura Okręgowa w Przemyślu. Śledczy wysłali też wniosek do Ukrainy o pomoc międzynarodową. Chcą przesłuchać w charakterze świadka matkę sprawcy oraz sprawdzić m.in. jego dokumentację medyczną.

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Policjanci i osoby w białych kombinezonach przy samochodach, teren ogrodzony taśmą policyjną w Jarosławiu.
Nowe informacje w sprawie ataku nożownika w klasztorze w JarosławiuMaciej NaporaEast News

W skrócie

  • Testy krwi wykazały, że Ihor M., sprawca ataku w klasztorze w Jarosławiu, nie był pod wpływem środków odurzających.
  • Śledczy skierowali do Ukrainy prośbę o przesłuchanie matki podejrzanego oraz dostęp do jego dokumentacji medycznej i informacji o ewentualnej służbie wojskowej.
  • W wyniku ataku jeden ksiądz zginął, cztery osoby doznały ciężkich obrażeń, a Ihor M. został aresztowany i osadzony na oddziale psychiatrii sądowej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Badania krwi wykazały, że Ihor M. nie był pod wpływem alkoholu, narkotyków ani środków psychotropowych podczas zaatakowania pięciu osób w klasztorze w Jarosławiu. Informację potwierdziła Interii Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Atak w Jarosławiu. Śledczy wysłali wniosek do Ukrainy

Rzeczniczka potwierdziła również, że śledczy wysłali wniosek do Ukrainy o międzynarodową pomoc prawną. Ma to pomóc w ustaleniu wszelkich okoliczności towarzyszących zdarzeniu z Jarosławia.

- Wniosek dotyczy prośby o przesłuchanie matki Ihora M., zebrania dokumentów - dokumentacji medycznej z ewentualnego leczenia, dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia, zabezpieczenia dokumentacji, w oparciu o którą można stwierdzić jego stan zdrowia i motywację do dokonania ataku. To także prośby o informacje związane z ewentualną służbą wojskową Ihora M. - przekazała Taciuch-Kurasiewicz.

Pierwsze o wynikach badań krwi Ihora M. informowało Radio Eska.

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Ksiądz zginął w ataku nożownika w Jarosławiu

Ihor M. 24 września dokonał ataku z użyciem noża na pięć osób na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu. Wśród ofiar znalazł się ks. Stanisław Zbojnowicz, który zginął w wyniku zadanych przez napastnika licznych ran kłutych. Pozostałe osoby - Krzysztof G., Ewa S., ks. Marek Pieńkowski, ks. Adrian Mantykiewicz - doznały obrażeń zagrażających życiu.

Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec 31-letniego obywatela Ukrainy. Osadzono go na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Biegli sprawdzą, czy w momencie ataku mężczyzna był poczytalny. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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