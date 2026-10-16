W skrócie Podczas gaszenia pożaru w Nisku zginęło dwóch strażaków, a rząd zapowiedział wsparcie dla ich rodzin.

Wojewoda podkarpacka poinformowała o udzieleniu pomocy psychologicznej rodzinom zmarłych i zarządziła opuszczenie flag do połowy masztu w regionie.

Komendant główny PSP przekazał, że szybki rozwój pożaru odciął strażaków od bezpiecznego wyjścia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Składamy wyrazy współczucia dla rodzin tragicznie zmarłych strażaków, którzy wychodząc dzisiaj rano na służbę zapewne nie przypuszczali, że nie wrócą do swoich rodzin. To dla nas wszystkich bardzo trudna sytuacja - powiedział Leśniakiewicz.

Zaznaczył, że obaj zmarli byli doświadczonymi strażakami. - Dziś wszyscy jesteśmy w żałobie, bowiem ta ocena wyjściowa sytuacji, która ich zastała, nie niosła za sobą jakiegoś wielkiego ryzyka. Nie ma jednak pożaru, w którym strażak nie narażałby swojego życia i zdrowia - stwierdził wiceminister.

- Chciałem zapewnić rodziny zmarłych, że polski rząd, MSWiA zaopiekuje się całymi rodzinami, które poniosły tę największą stratę w postaci syna, męża, brata - dodał.

Śmierć strażaków na Podkarpaciu. Flagi zostaną opuszczone w całym województwie

Tragiczny wypadek skomentowała również wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. - Dzisiaj jest smutny dzień dla całego województwa podkarpackiego. Doświadczeni strażacy, chcąc ratować ludzkie mienie i życie, sami oddali życie - powiedziała.

- Dla nas te dwie osoby są bohaterami, bo na służbie, ratując drugiego człowieka, oddali swoje życie - dodał.

Wojewoda poinformowała, że władze spotkały się już z rodzinami zmarłych strażaków. Zapewniła, że otrzymają one wsparcie psychologiczne. - Zapewniliśmy rodziny i bliskich, że otoczymy ich wszelką niezbędną pomocą i opieką. Zawsze mogą na nas liczyć i nigdy nie pozostaną sami - stwierdziła Teresa Kubas-Hul.

Przekazała również, że podpisała zarządzenie, żeby na wszystkich budynkach Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i jego wszystkich delegaturach zostały opuszczone flagi do połowy masztów.

Nisko. Śmierć dwóch strażaków na służbie

Szczegóły na temat śmierci dwóch strażaków, do której doszło podczas gaszenia pożaru hali ze sprzętem rolniczym w Nisku przekazał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek.

Poinformował on, że zgłoszenie o pożarze trafiło do strażaków o godz. 8.24 rano. Już siedem minut później na miejscu pojawiły się pierwsze dwie jednostki Straży Pożarnej. Przybyli na miejsce strażacy weszli następnie do płonącej hali.

- Rozwój sytuacji, ogromna ilość materiałów łatwopalnych, zgromadzona w tej hali na pierwszej kondygnacji, spowodowała bardzo szybki rozwój pożaru i ci ratownicy zostali odcięci od możliwości odwrotu i wyjścia bezpiecznego na zewnątrz. O 8:47 otrzymaliśmy pierwszą informację, że potrzebują ratunku, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Weszła kolejna rota, która tych ratowników szukała - przekazał.

Pierwszego strażaka odnaleziono i ewakuowano o godz. 9.03. Natychmiast podjęto działania resuscytacyjne.

- W międzyczasie poszukiwano drugiego zaginionego ratownika. O 10:03 znaleziono go i ewakuowano go na zewnątrz. O 10:05 stwierdzono niestety zgon obu ratowników - przekazał nadbryg. Kruczek.

- To jest ryzyko, które każda akcja gaśnicza niesie. Strażacy są na pierwszej linii ognia, ratując życie i zdrowie obywateli Polski. Dzisiaj ponieśli największą ofiarę - dodał.



