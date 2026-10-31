Nowe fakty w sprawie ataku w opactwie w Jarosławiu. Sprawca "bardzo żałuje"

W skrócie Prokuratura zmieniła zarzuty wobec 31-letniego Ihora M., oskarżając go o zabójstwo ks. Stanisława Zbojnowicza oraz cztery próby zabójstwa innych osób.

Podejrzany przyznał się do winy i stwierdził, że bardzo żałuje swojego czynu, jednak odmówił składania dalszych wyjaśnień w trakcie przesłuchania.

Mężczyzna przebywa w areszcie na oddziale psychiatrii sądowej, gdzie biegli ocenią jego poczytalność w momencie ataku.

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Po ponad miesiącu od tragedii, jaka rozegrała się na terenie Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, podejrzany o atak 31-letni Ihor M. wciąż przebywa w szpitalu psychiatrycznym.

Na terenie placówki doszło do ponownego przesłuchania mężczyzny. Przedstawiono mu zmienione zarzuty. Obywatel Ukrainy przyznał się w całości, jednak odmówił składania wyjaśnień.

Nożownik z Jarosławia "bardzo żałuje". Ihor M. ze zmienionymi zarzutami

Prokuratura postanowiła potraktować każdy z ataków z 24 września jako osobny przypadek. W tej sytuacji Ihor M. usłyszał zarzut zabójstwa ks. Stanisława Zbojnowicza oraz cztery zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa ks. Marka Pieńkowskiego, ks. Adriana Mantykiewicza, Krzysztofa G. i Ewy S.

Ihor M. nie chciał komentować zdarzenia. - Jedyne, co stwierdził, że bardzo żałuje tego, co się stało - przekazała w rozmowie z Radiem Eska Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Jak dodała, w sprawie przesłuchana została już większość świadków.

31-letni Ukrainiec zatrzymany. Śledczy badają, czy był poczytalny

Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec 31-letniego obywatela Ukrainy. Czas ten podejrzany spędza na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Biegli sprawdzą, czy w momencie ataku mężczyzna był poczytalny.

Badania krwi wykazały, że w trakcie ataku Ihor M. nie był pod wpływem alkoholu, narkotyków ani środków psychotropowych. W rozmowie z Interią rzeczniczka przemyskiej prokuratury Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz potwierdziła, że śledczy wysłali wniosek do Ukrainy o międzynarodową pomoc prawną. Ma to pomóc w ustaleniu wszelkich okoliczności towarzyszących zdarzeniu.

Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.



