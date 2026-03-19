Niezwykłe odkrycie w Krośnie. Ziemia w piwnicy skrywała sekret przez dekady

Monika Bortnowska

W remontowanym budynku w Krośnie, gdzie będzie mieścić się Muzeum Rzemiosła, archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia. W piwnicy natrafili na arsenał broni i wyposażenia z okresu najprawdopodobniej obu wojen światowych. Jeden z elementów znaleziska wymusił natychmiastowe wdrożenie procedur bezpieczeństwa.

Widok na piwnicę w Muzeum Rzemiosła w Krośnie, gdzie znaleziono militarny arsenał z okresu obu wojen światowych.
Militarny arsenał z okresu obu wojen światowych znaleźli archeolodzy w piwnicach Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Podczas prac archeologicznych w piwnicach zabytkowej kamienicy przy ul. Blich 1 w Krośnie badacze natrafili na zasypisko, które przez dziesięciolecia skrywało bogaty depozyt militariów.

Jak informuje Muzeum Rzemiosła w Krośnie, odnaleziony zbiór pochodzi najprawdopodobniej z okresu I i II wojny światowej.

Wśród wydobytych przedmiotów znajdują się elementy broni palnej, części specjalistycznego wyposażenia militarnego oraz fragmenty masek gazowych.

Uwagę badaczy zwróciła także obecność amunicji, co wymusiło natychmiastowe wdrożenie procedur bezpieczeństwa.

Krosno. Militarny depozyt pod Muzeum Rzemiosła

O znaleziskach bezzwłocznie powiadomiono policję oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie na miejscu trwają intensywne działania mające na celu pełne zabezpieczenie i inwentaryzację militariów.

"Do tej pory zidentyfikowano około 80 elementów, jednak liczba ta może ulec zmianie
w trakcie dalszych prac" - podaje muzeum w komunikacie.

Budynek przy ulicy Blich będzie w przyszłości nową siedzibą Muzeum Rzemiosła. Wcześniej znajdowało się tam m.in. biuro podróży.

