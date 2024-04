Niezwykłe odkrycie na Podkarpaciu. "Możemy uzupełniać kolejne białe plamy"

Zarzecze. Odkryto ołtarze z końca XVI wieku

Nie tylko ołtarze. Ujawniono, z którego wieku pochodzi obraz

Dodała, że ciekawostką jest to, że Włodzimierz Dzieduszycki sprowadził do kościoła również elementy starsze, niż XIX-wieczne, w tym boczne ołtarze. - Jeden z nich datowany jest na końcówkę XVI wieku. Do Zarzecza trafił z katedry ormiańskiej we Lwowie, której wnętrza były wówczas odnawiane - poinformowała historyczka sztuki.