Niezidentyfikowany obiekt spadł w Podkarpackiem. Służby na miejscu

W skrócie Na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie znaleziono przedmiot przypominający drona, a służby zabezpieczają teren i sprawdzają zagrożenie pirotechniczne.

Policja, strażacy i inne służby prowadzą działania w okolicy oraz ewakuowali okolicznych mieszkańców w związku ze znalezieniem obiektu.

W ostatnim czasie mieszkańcy regionu otrzymywali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczące zagrożenia z powietrza po rosyjskich atakach na Ukrainę.

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Do zdarzenia doszło w środę w Lubaczowie na Podkarpaciu. Po godzinie 13 miejscowa policja otrzymała zgłoszenie o przedmiocie przypominającym bezzałogowy statek powietrzny, który znajdował się na jednej z niezamieszkałych posesji.

Jak przekazała Polsat News Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, nikt nie został poszkodowany. Na razie nie wiadomo, czym dokładnie jest znaleziony obiekt ani skąd pochodzi.

Informację o zdarzeniu potwierdził także w rozmowie z Polsat News rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

Lubaczów. Ewakuacja mieszkańców po znalezieniu tajemniczego obiektu

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Prowadzone są również czynności mające ustalić, czy przedmiot stwarza zagrożenie pirotechniczne.

Jak nieoficjalnie ustalił Polsat News, przedmiot ma być styropianową konstrukcją o długości około 80 cm. Według informacji stacji miał odbić się od budynku mieszkalnego, a następnie spaść na ziemię.

Według lokalnych mediów do zdarzenia doszło na osiedlu Mazury w Lubaczowie. Z pobliskich domów mieli zostać ewakuowani mieszkańcy. Na miejscu pracują także strażacy.

Lubaczów. Policja o przedmiocie przypominającym drona

Szczegóły zdarzenia przedstawiła podkarpacka policja w komunikacie opublikowanym na platformie X.

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"Po godzinie 13 lubaczowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie, znajduje się przedmiot przypominający bezzałogowy statek powietrzny. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Nikomu nic się nie stało" - przekazali funkcjonariusze.

Policja poinformowała również, że o sprawie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie.

Alerty RCB na Podkarpaciu. Mieszkańcy ostrzegani przed zagrożeniem z powietrza

We wtorek mieszkańcy części Podkarpacia otrzymywali kolejne alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Ostrzeżenia wysyłano kilkukrotnie w ciągu dnia, informując o działaniach polskiego lotnictwa i możliwym zagrożeniu z powietrza.

Po godzinie 15:20 do mieszkańców wybranych powiatów trafił szczególnie alarmujący komunikat: "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów".

Po kilkunastu minutach RCB odwołało ostrzeżenie, informując o zakończeniu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę i braku zagrożenia na terytorium Polski.

W związku z nalotami Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło środki obrony powietrznej, podkreślając, że działania miały charakter prewencyjny.



