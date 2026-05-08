W skrócie Na terenie gminy Domaradz (woj. podkarpackie) zaobserwowano niedźwiedzia.

Władze gminy apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i unikanie kontaktu z niedźwiedziem.

Informacje o zwierzęciu przekazano do Centrum Zarządzania Kryzysowego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Informacje o niedźwiedziu w Domaradzu pojawiły się w mediach społecznościowych w czwartek. Film, na którym widać dzikie zwierzę nagrał strażak miejscowego OSP.

W piątek władze gminy Domaradz wystosowały do mieszkańców prośbę. "Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności".

"W przypadku zauważenia zwierzęcia: zachowaj spokój i nie panikuj, nie zbliżaj się do niedźwiedzia i nie próbuj go dokarmiać ani fotografować, powoli oddal się w bezpieczne miejsce, nie pozostawiaj odpadów i żywności na zewnątrz, unikaj samotnych spacerów po terenach leśnych i zalesionych" - napisano.

"Niedźwiedzie są dzikimi zwierzętami i mimo, że zwykle unikają ludzi, spotkanie z nimi może być niebezpieczne" - dodano.

W rozmowie z Radiem Rzeszów, wójt gminy Domaradz Marcin Tarabuła poinformował o przekazaniu informacji o niedźwiedziu do Centrum Zarządzania Kryzysowego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

- Prawdopodobnie jest to młody osobnik - przekazał.

Samorządowiec zaapelował także, by mieszkańcy zachowali spokój. Zwierzę nie wyglądało na agresywne, a gdy zauważyło człowieka, uciekło w głąb lasu.

Przypomnijmy, 23 kwietnia na terenie gminy Płonna na Podkarpaciu doszło do śmiertelnego w skutkach ataku niedźwiedzia. Zmarła 58-letnia kobieta.

