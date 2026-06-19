Niedźwiedź w centrum Przemyśla. Pełna mobilizacja służb, jest nagranie

W skrócie W centrum Przemyśla zauważono niedźwiedzia, który przemieszczał się przez okolicę Starego Miasta.

W sieci pojawiły się nagrania niedźwiedzia, a mieszkańcy zgłaszali służbom swoje obserwacje i opinie na temat zaistniałej sytuacji.

Straż Miejska skierowała siły do parku, gdzie zwierzę widziano po raz ostatni, aby sprawdzić, czy nie zagraża ono mieszkańcom.

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To pierwszy potwierdzony przypadek niedźwiedzia w centralnej części Przemyśla. Straż Miejska przekazała w rozmowie z Interią, że w czwartek wieczorem otrzymała co najmniej kilka zgłoszeń dotyczących zwierzęcia.

Przemyśl. Niedźwiedź wtargnął do miasta

Nagranie, jak niedźwiedź spaceruje po strefie pieszej w mieście, udostępnił prezydent Przemyśla Wojciech Bakun. "To jest prawdziwe zgłoszenie! Służby już działają, ale proszę zachować ostrożność" - napisał.

Materiał zebrał ponad 200 komentarzy, a mieszkańcy udostępniali własne nagrania. Niektórzy wyrazili niepokój, inni jednak zwracali uwagę, że zwierzę mogło czuć się zdezorientowane, a nagrywanie go z bliskiej odległości stwarzało ryzyko ataku.

"Szok! Niedźwiedź na rynku w Przemyślu" - napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Michał Woś, również zamieszczając nagranie.

Niedźwiedź w pobliżu starówki Przemyśla. "Oddalił się w nieznanym kierunku"

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu Jan Geneja przekazał Interii, że według ustaleń niedźwiedź poruszał się w pobliżu Starego Miasta, a następnie udał się w inny obszar. Zwierzę miało przepłynąć rzekę i finalnie oddalić się w nieznanym kierunku.

Dotąd nie zgłoszono ataku ze strony niedźwiedzia. Straż Miejska została jednak zmobilizowana do dodatkowych działań.

- Teraz wszystkie nasze siły są skierowane w okolice parku, gdzie ostatnio był widziany, aby sprawdzić, czy ewentualnie niedźwiedź nie stwarza żadnego zagrożenia dla mieszkańców miasta - powiedział komendant Geneja.





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