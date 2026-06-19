Niedźwiedź w centrum Przemyśla. Pełna mobilizacja służb, jest nagranie
Deptakiem Przemyśla poruszał się niedźwiedź. Zwierzę zostało zauważone w czwartek w okolicy Starego Miasta i przemieściło się w nieznanym kierunku. Jak dowiedziała się Interia, służby zostały zmobilizowane w okolice parku, gdzie widziano go po raz ostatni. Nagranie przechadzki zwierzęcia udostępnił prezydent miasta Wojciech Bakun.
W skrócie
- W centrum Przemyśla zauważono niedźwiedzia, który przemieszczał się przez okolicę Starego Miasta.
- W sieci pojawiły się nagrania niedźwiedzia, a mieszkańcy zgłaszali służbom swoje obserwacje i opinie na temat zaistniałej sytuacji.
- Straż Miejska skierowała siły do parku, gdzie zwierzę widziano po raz ostatni, aby sprawdzić, czy nie zagraża ono mieszkańcom.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
To pierwszy potwierdzony przypadek niedźwiedzia w centralnej części Przemyśla. Straż Miejska przekazała w rozmowie z Interią, że w czwartek wieczorem otrzymała co najmniej kilka zgłoszeń dotyczących zwierzęcia.
Przemyśl. Niedźwiedź wtargnął do miasta
Nagranie, jak niedźwiedź spaceruje po strefie pieszej w mieście, udostępnił prezydent Przemyśla Wojciech Bakun. "To jest prawdziwe zgłoszenie! Służby już działają, ale proszę zachować ostrożność" - napisał.
Materiał zebrał ponad 200 komentarzy, a mieszkańcy udostępniali własne nagrania. Niektórzy wyrazili niepokój, inni jednak zwracali uwagę, że zwierzę mogło czuć się zdezorientowane, a nagrywanie go z bliskiej odległości stwarzało ryzyko ataku.
"Szok! Niedźwiedź na rynku w Przemyślu" - napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Michał Woś, również zamieszczając nagranie.
Niedźwiedź w pobliżu starówki Przemyśla. "Oddalił się w nieznanym kierunku"
Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu Jan Geneja przekazał Interii, że według ustaleń niedźwiedź poruszał się w pobliżu Starego Miasta, a następnie udał się w inny obszar. Zwierzę miało przepłynąć rzekę i finalnie oddalić się w nieznanym kierunku.
Dotąd nie zgłoszono ataku ze strony niedźwiedzia. Straż Miejska została jednak zmobilizowana do dodatkowych działań.
- Teraz wszystkie nasze siły są skierowane w okolice parku, gdzie ostatnio był widziany, aby sprawdzić, czy ewentualnie niedźwiedź nie stwarza żadnego zagrożenia dla mieszkańców miasta - powiedział komendant Geneja.