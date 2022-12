Napadli na zakład pogrzebowy. Właściciel w szpitalu

Oprac.: Aleksandra Cieślik WIADOMOŚCI LOKALNE

Do napadu na zakład pogrzebowy doszło w piątek rano w Stalowej Woli (woj. podkarpackie). Jak podają media, dwóch mężczyzn weszło do placówki pod pretekstem wyboru trumny. Chwilę potem rzucili się na właściciela lokalu. Trafił on do szpitala. Obecnie trwają poszukiwania sprawców. Mieli oni być uzbrojeni w m.in. pałkę teleskopową.

Zdjęcie Napastnicy przyszli oglądać trumnę dla bliskiej zmarłej. Chwilę potem zaatakowali / 123RF/PICSEL