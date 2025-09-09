Na kolejnej wizycie ginekologicznej Sylwia Horbulewicz zapyta lekarza, co robić, jeśli jej poród będzie postępować szybko. To jej trzecia ciąża, więc ma szansę na dynamiczną akcję, ale myśl o tym generuje u Sylwii tylko dodatkowy stres. Kobieta będzie miała do pokonania 56 km do szpitala w Brzozowie. Trasa zajmuje zwykle około półtorej godziny. Czy zdąży dojechać? Co jeśli zacznie rodzić w samochodzie? Kolejne sceny przewijają się w jej głowie jak zły sen. - To dla mnie bardzo stresująca sytuacja, gdyby wody odeszły mi w domu, albo zaczęły się skurcze jest ogromne ryzyko, że urodzę w aucie - mówi.

Przed Sylwią jeszcze dwa miesiące ciąży. Czas, który powinien być przepełniony radością, pełen jest stresu o zdrowie jej i dziecka.

Sylwia ma jednak wciąż nadzieję, że uda jej się urodzić na oddziale ginekologiczno-położniczym w szpitalu powiatowym w Lesku. To słynna "ostatnia porodówka w Bieszczadach", której uratowanie obiecała była minister zdrowia Izabela Leszczyna. Porodówka generowała gigantyczne długi dla szpitala, dlatego groziło jej zamknięcie. Dzięki obietnicom minister Leszczyny miała jednak wznowić działalność 1 września. Zamiast tego ogłoszono, że pozostanie zamknięta do końca miesiąca.

Ministerstwo Zdrowia milczy. "Jesteśmy w rozterce"

Próbowaliśmy się skontaktować z dyrektorką szpitala powiatowego w Lesku. W placówce usłyszeliśmy, że będzie dostępna w drugiej połowie miesiąca.

O to, co dalej z porodówką w Lesku pytamy więc w Starostwie Powiatowym. - Nie mamy pojęcia i jesteśmy w rozterce, bo Ministerstwo Zdrowia milczy - mówi Interii Wiesław Kuzio, wicestarosta powiatu Leskiego.

22 sierpnia starostwo powiatowe w Lesku zorganizowało spotkanie, na które zaproszono nową minister zdrowia, Jolantę Sobierańską-Grendę. Zamiast niej przyjechał jednak społeczny doradca. Zjawił się też wicewojewoda i przedstawiciele NFZ, Urzędu Marszałkowskiego, posłowie. O niczym jednak nie zadecydowano, ani niczego nie obiecano, bo na spotkaniu zabrakło osób decyzyjnych.

- Przy obecnym finansowaniu oddział ginekologiczno-położniczy nie ma racji bytu. Dzieci rodzi się bardzo mało i nie jesteśmy w stanie utrzymać tego oddziału. Porodówka generuje miesięcznie ponad 500 tysięcy straty dla szpitala. To około 6 milionów złotych rocznie - mówi Wiesław Kuzio.

Lista problemów, z jakimi mierzy się szpital, jest długa. Na oddziale potrzebny jest pediatra, a najlepiej neonatolog, który zbada noworodka. Obecnie w placówce zatrudniony jest jeden pediatra. A to za mało.

Oddział pozostaje zamknięty do końca września ze względu na trwający remont. Po jego zakończeniu miał zostać ponownie otwarty. Dziś wiadomo tylko, że przyszłość oddziału wciąż jest niepewna.

Porodówka miała ruszyć. Nie ruszyła

O problemach porodówki w Lesku było głośno od miesięcy. 1 lipca na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia Izabela Leszczyna zapewniła przedstawicieli szpitala i samorządu, że od 1 września oddział ginekologiczno-położniczy znów będzie funkcjonował.

- Wracaliśmy z tego spotkania z wielkim entuzjazmem, że ta jedyna w Bieszczadach porodówka będzie funkcjonowała. Później nastąpiło milczenie ze strony ministerstwa - mówi Wiesław Kuzio, wicestarosta powiatu Leskiego.

Zapewnia, że wielokrotnie podejmował próby kontaktu z przedstawicielami ministerstwa.

- Mam smsy, które pisałem do ministra [Jerzego - red.] Szafranowicza. Na pierwszego odpisał, że jeszcze trwają rozmowy. Po drugim oddzwonił, jednak wciąż nic nie było pewne. Wtedy już zapaliła mi się kontrolka. Minister kazał czekać, a na kolejne wiadomości już nie odpisał - dodaje Wiesław Kuzio, wicestarosta powiatu Leskiego.

Później okazało się, że minister Izabela Leszczyna została odwołana z funkcji. Na jej miejsce premier Donald Tusk powołał Jolantę Sobierańską-Grendę.

- A u nas dalej cisza, stoimy przed wielkim dylematem - przyznaje Kuzio.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz

O przyszłości porodówki w Lesku decyduje Starostwo Powiatowe, jako organ tworzący dla szpitala. Zamknąć oddział można bardzo szybko.

- Zwołujemy nadzwyczajną sesję, podejmujemy uchwałę i oddział zostaje zamknięty. Nie o to jednak chodzi, bo chcemy zapewnić opiekę kobietom, które potrzebują nie tylko położnika ale też ginekologa - mówi Interii wicestarosta.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz, jaki samorząd bierze pod uwagę, to zamknięcie porodówki i otwarcie samodzielnego oddziału ginekologii planowej, który działałby od poniedziałku do piątku. Trafiałyby tam pacjentki wymagające leczenia czy zabiegów ginekologicznych.

Na SORze lub oddziale zostałoby jednak łóżko porodowe do sytuacji nagłych, gdy będzie pewność, że nie uda się jej dojechać do innego szpitala. Chodzi o sytuacje wyjątkowe, kiedy akcja porodowa postępowałaby bardzo szybko i życie lub zdrowie kobiety czy dziecka byłoby zagrożone.

Na stole leżą już dokumenty, które umożliwiają taką zmianę.

List do premiera

Dominika Sokalska z Ustrzyk Dolnych wspomina, że nieraz zdarzały się jej łzy, gdy zastanawiała się czy zdąży dojechać do szpitala. Do przejechania miała 70 km. W lipcu, gdy minister Leszczyna obiecała ratować porodówkę w Lesku, Dominika była w dziewiątym miesiącu ciąży. Liczyła, że podobnie jak przy pierwszym dziecku, tym razem również tam urodzi. Oddział był jednak zamknięty, a wizja nie dojechania na czas do szpitala przytłaczała coraz bardziej.

- Ostatecznie zapadła decyzja o wykonaniu cesarskiego cięcia - mówi nam Dominika i nie ma wątpliwości, że stało się tak przez stres.

- Nadal mam nadzieję, że porodówka wznowi swoją działalność - przyznaje w rozmowie z Interią Sylwia. W Lesku rodziła już dwoje dzieci, pobyt w szpitalu wspomina bardzo dobrze. - Czułam się jak w domu - mówi. Placówka jest oddalona o 20 km od Mchawy, w której mieszka.

Sylwia dodaje, że jeśli "jakimś cudem" porodówka znów zostanie otwarta, to podjedzie na nią bez stresu. - Ale czas ucieka. Dla wielu osób, w tym dla mnie, ten czas ma tutaj znaczenie - przyznaje Sylwia.

O przyszłość ostatniej porodówki w Bieszczadach zapytaliśmy w Ministerstwie Zdrowia. Czekamy na odpowiedzi.

Tymczasem w resorcie zdrowia we wtorek miały miejsce wielkie zmiany, bo minister Jolanta Sobierańska-Grenda wręczyła nominacje nowym wiceministrom. Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska to praktycy a nie "partyjni działacze".

To właśnie w szefie rządu samorządowcy z Leska widzą ostatnią deskę ratunku dla swojego szpitala.

- W poniedziałek wysłaliśmy list do premiera z prośbą o spotkanie. Donald Tusk był u nas przed wyborami i obiecywał pomoc. Szukamy tej deski ratunku, jeżeli jej nie będzie, to będziemy musieli zamknąć porodówkę, bo nie możemy pozwolić na to, by jeden oddział pociągnął cały szpital na dno. Tak szybko pędzący dług jest nie do zatrzymania, w tej chwili to ponad 116 milionów złotych - podkreśla Wiesław Kuzio, wicestarosta powiatu Leskiego.

"Polityczny WF": Filmik Sikorskiego obiegł sieć. "Znowu nie wytrzymał" INTERIA.PL