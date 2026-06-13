Makabryczne znalezisko w Lutoryżu. Co zeznała lekarka? Są zarzuty

W sobotę zakończyły się czynności w postaci przesłuchania podejrzanej Magdaleny H.

- Podejrzana nie oświadczyła, czy przyznaje się czy nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów - przekazał prok. Ciechanowski.

Prokurator zdecydował ws. lekarki z Lutoryża. Usłyszała zarzut

Zatrzymana lekarka złożyła jednak wyjaśnienia. Kobieta potwierdziła, że sama przewiozła i zakopała ujawnione na jej posesji płody ludzkie i inne odpady medyczne. Wskazała również powód swoich działań.

Prokurator zdecydował o skierowaniu wniosku do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zastosowanie wobec zatrzymanej tymczasowego aresztowania. Na tę chwilę nie jest pewne, czy zostanie on rozpatrzony jeszcze w sobotę czy w niedzielę.

Podejrzana usłyszała jeden zarzut z art. 262 i art. 183 Kodeksu karnego. Dotyczy on zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym.

Magdalenie H. grozi kara 12 lat więzienia.

- Na miejscu zdarzenia trwają cały czas prace pod nadzorem prokuratora. Jest tam w tym momencie kilkadziesiąt osób - przekazał prok. Ciechanowski. Materiał dowodowy zabezpieczają funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej, miejskiej i z laboratorium kryminalistycznego w Rzeszowie.

Prace na miejscu ujawnienia płodów najprawdopodobniej zakończą się w poniedziałek.

Wkrótce więcej informacji...





"Wydarzenia": Kłusownicy nad jeziorem. Podczas sprzątania znaleziono wnyki Polsat News