Makabryczne znalezisko w Lutoryżu. Co zeznała lekarka? Są zarzuty
Magdalena H., zatrzymana w związku z ujawnieniem na jej działce szczątków ludzkich płodów, usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu niedozwolonym - przekazał prok. Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Ujawnił także, co kobieta zeznała. Do sądu trafił wniosek o tymczasowy areszt dla zatrzymanej.
W sobotę zakończyły się czynności w postaci przesłuchania podejrzanej Magdaleny H.
- Podejrzana nie oświadczyła, czy przyznaje się czy nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów - przekazał prok. Ciechanowski.
Prokurator zdecydował ws. lekarki z Lutoryża. Usłyszała zarzut
Zatrzymana lekarka złożyła jednak wyjaśnienia. Kobieta potwierdziła, że sama przewiozła i zakopała ujawnione na jej posesji płody ludzkie i inne odpady medyczne. Wskazała również powód swoich działań.
Prokurator zdecydował o skierowaniu wniosku do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zastosowanie wobec zatrzymanej tymczasowego aresztowania. Na tę chwilę nie jest pewne, czy zostanie on rozpatrzony jeszcze w sobotę czy w niedzielę.
Podejrzana usłyszała jeden zarzut z art. 262 i art. 183 Kodeksu karnego. Dotyczy on zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym.
Magdalenie H. grozi kara 12 lat więzienia.
- Na miejscu zdarzenia trwają cały czas prace pod nadzorem prokuratora. Jest tam w tym momencie kilkadziesiąt osób - przekazał prok. Ciechanowski. Materiał dowodowy zabezpieczają funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej, miejskiej i z laboratorium kryminalistycznego w Rzeszowie.
Prace na miejscu ujawnienia płodów najprawdopodobniej zakończą się w poniedziałek.
Wkrótce więcej informacji...