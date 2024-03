24 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. W niedzielę odbyła się uroczystość nadania portu lotniczemu Rzeszów-Jasionka imienia rodziny Ulmów. Uczestniczył w niej prezydent Andrzej Duda i m.in. prefekt watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro, który we wrześniu ubiegłego roku w Markowej przewodniczył mszy beatyfikacyjnej rodziny Ulmów.

Podkarpackie. Lotnisko Rzeszów-Jasionka otrzymało imię rodziny Ulmów

- Z tej właśnie ziemi wyrosła także i rodzina Ulmów. Z tej także ziemi wyszło to, co było w gruncie rzeczy tak niezwykłe w skali Europy i świata w czasie II wojny światowej - tak daleko idąca gotowość poświęcenia się dla bliźniego, dla drugiego człowieka. Aż do oddania życia. Tak, jak Ulmowie oddali życie za swoich żydowskich sąsiadów, których przechowywali, gościli w swoim domu, mimo świadomości zagrożenia śmiercią - mówił Andrzej Duda.