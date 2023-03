Do kradzieży drewna doszło 11 marca. W tym dniu strażnicy leśni z Kołaczyc, Dukli i Rymanowa prowadzili patrole w ramach "Akcji Wieniec 2023". "W trakcie obchodu kompleksów leśnych w okolicy Bieździedzy namierzyli sprawcę kradzieży drewna" - poinformowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

Kradzież drewna. Mężczyzna chciał zamaskować ściętą jodłę

Kierowca ciągnika "wpadł", gdy fotopułapka zarejestrowała obecność pojazdu w lesie. "Po udaniu się na miejsce strażnicy zauważyli świeży pień po ściętej jodle, przykryty gliną i gałęziami w celu zamaskowania kradzieży. Ślady ciągnika rolniczego potwierdziły przypuszczenia o kradzieży" - przekazano w komunikacie nadleśnictwa.

Strażnicy leśni odkryli przedmiot kradzieży

Użycie drona pozwoliło zlokalizować służbom traktor. Pojawili się na posesji, gdzie zauważyli drewno przygotowywane do obróbki na "prymitywnym traku".

To nie pierwsza kradzież mężczyzny

- Właściciel ciągnika i tartaku jednocześnie przyznał się do kradzieży drewna, tłumacząc przy tym, że nie był to jego pierwszy raz, a teraz jak został złapany, będzie musiał znowu ukraść drewno, jak to określił, w celu odrobienia "strat", ale nie dając się przy tym już złapać - skomentował Łukasz Krzakiewicz, komendant posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Kołaczyce.

Sprawca kradzieży drewna został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Dodatkowo zostanie złożony przeciwko niemu wniosek do sądu.

Nadleśnictwo przypomina, że kradzież drewna do wartości 500 złotych jest traktowana jako wykroczenie. Kradzież o wyższej wartości wiąże się z zarzutami z Kodeksu karnego.