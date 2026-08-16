W skrócie Podkarpacie: Wojewoda zdecydowała o uczczeniu ofiar wypadku drogowego na Węgrzech przez opuszczenie flag do połowy i minutę ciszy w urzędach.

Samorządy i organizatorzy wydarzeń na Podkarpaciu zostali poproszeni o działania upamiętniające oraz dostosowanie charakteru wydarzeń do powagi sytuacji.

W wyniku wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych.

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"Wyrażając głęboki żal oraz solidarność z rodzinami i bliskimi ofiar (wypadku autokaru na Węgrzech - red.), wydałam zarządzenie w sprawie uczczenia ich pamięci" - poinformowała Kubas-Hul w mediach społecznościowych.

W poniedziałek o godzinie 12.00 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie będzie miała miejsce minuta ciszy. "Do takiego upamiętnienia, w miarę możliwości organizacyjnych, zobowiązani zostali również kierownicy jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie podkarpackim" - przekazała wojewoda.

Na Urzędzie oraz jego delegaturach w dniach 17-19 sierpnia do połowy masztu opuszczone zostaną flagi państwowe.

Wojewoda zwróciła się do samorządów. "Szczególnie trudny czas"

Teresa Kubas-Hul poinformowała, że "zwróciła się także do samorządów województwa podkarpackiego o rozważenie podjęcia działań upamiętniających ofiary - w szczególności o opuszczenie flag państwowych do połowy masztu, uczczenie pamięci minutą ciszy, nadanie odbywającym się w tym czasie uroczystościom i wydarzeniom charakteru odpowiedniego do powagi sytuacji oraz poinformowanie mieszkańców o możliwości wspólnego oddania hołdu".

Wojewoda zwróciła się również do organizatorów wszystkich wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie województwa podkarpackiego o "zachowanie stosownego charakteru wydarzeń" i "rozważenie poprzedzenia ich minutą ciszy".

"To szczególnie trudny czas dla rodzin i bliskich osób, które zginęły. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako wspólnota zatrzymali się na chwilę, oddali hołd ofiarom i okazali solidarność tym, którzy dziś przeżywają niewyobrażalny ból" - dodała Teresa Kubas-Hul.

Tragiczny wypadek na Węgrzech. Nie żyje 12 pielgrzymów z Polski

Do wypadku polskiego autokaru doszło ok. godziny 1 w nocy na węgierskiej autostradzie M3 w pobliżu miejscowości Mezőnagymihály. Pojazd z pielgrzymami w pewnym momencie zjechał z drogi, wpadł do rowu i dachował.

Węgierskie władze poinformowały, że autokarem podróżowało 59 osób, w tym dwóch kierowców i 57 pasażerów. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 zostało rannych. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali, ich stan jest ciężki. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia.

Według wstępnych informacji przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy. Mężczyzna został zatrzymany przez węgierską policją i jest on przesłuchiwany.



