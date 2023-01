Jasło: Napad na księdza, który chodził po kolędzie. 37-latek w rękach policji

Do zdarzenia doszło 29 grudnia ubiegłego roku na ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle. "Zamaskowany napastnik, grożąc użyciem noża, wyrwał księdzu saszetkę, w której znajdowały się kropidło i materiały duszpasterskie, po czym uciekł na pobliskie osiedla" - relacjonują policjanci.

Ksiądz chodził wówczas po kolędzie - precyzują śledczy.

37-latek w rękach policji. Przyznał się do winy

Podejrzewany o atak na księdza trafił właśnie w ręce służb. Policjanci sprawdzili miejscowy monitoring i odpytali świadków, dzięki czemu byli w stanie wskazać możliwego sprawcę ataku.

37-letni mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia przestępstwa i złożył wyjaśnienia. "Na wniosek prokuratury, decyzją Sądu Rejonowego w Jaśle zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy" - podaje podkarpacka policja.



Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.