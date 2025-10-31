Do usunięcia flagi Ukrainy i uszkodzenia masztu, na którym flaga była umocowana doszło w nocy 26 października.

- Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu ustalili i zatrzymali dwóch sprawców. Zatrzymane osoby, to 21- i 23-letni mężczyźni, mieszkańcy Przemyśla - przekazała Interii mł. asp. Karolina Kowalik.

Rzeczniczka dodała, że zgromadzony materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Przemyślu.

Incydent w Przemyślu. Ambasador zaapelował do policji i MSZ

O zdarzeniu przed konsulatem honorowym Ukrainy w Przemyślu w mediach społecznościowych poinformował ambasador Wasyl Bodnar.

"Fala antyukraińskiego hejtu w mediach społecznościowych przekłada się już kolejny raz na zerwanie flagi ukraińskiej z Konsulatu Honorowego Ukrainy w Przemyślu" - napisał. Jak podkreślił, był to "co najmniej piąty akt publicznego znieważenia flagi Ukrainy w tym samym miejscu".

We wpisie Bodnar zwrócił się do policji i MSZ o "podjęcia właściwych działań w celu znalezienie sprawców i postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwości".

"Ustawodawstwo polskie przewiduje nawet do roku pozbawienia wolności za znieważenie flagi państwowej" - dodał.

Ambasador Ukrainy do wpisu dołączy zdjęcie sprzed wejścia do budynku konsulatu.

