Groźby wobec premiera Tuska. Akcja służb w Przemyślu

W skrócie 56-letni mieszkaniec Przemyśla został zatrzymany po opublikowaniu w mediach społecznościowych filmu z groźbami wobec premiera Donalda Tuska.

Policja analizuje materiał wideo oraz sprzęt elektroniczny należący do podejrzanego i przypomina, że groźby w internecie mogą prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

W sierpniu funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz policja zajęli się podobną sprawą dotyczącą gróźb wobec premiera opublikowanych przez 52-letniego mieszkańca Oławy na Facebooku.

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Jak powiedziała PAP w niedzielę oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu podkom. Karolina Kowalik, z mężczyzną obecnie "prowadzone są dalsze czynności".

Policjantka dodała, że mężczyzna w piątek opublikował film z groźbami wobec premiera na jednej z platform społecznościowych. Policjanci ustalili i zatrzymali mężczyznę w sobotę.

Podkarpackie. Groźby wobec premiera Tuska, akcja służb

Śledczy analizują zabezpieczony materiał wideo oraz sprzęt elektroniczny należący do zatrzymanego. Zgromadzone dowody posłużą do sformułowania zarzutów.

Policja przypomina, że publikowanie w sieci treści naruszających prawo nie zapewnia anonimowości.

Policja podkreśla, że publikowanie w internecie treści zawierających groźby nie pozostaje bez konsekwencji. Funkcjonariusze ustalają autorów takich materiałów i podejmują działania zmierzające do pociągnięcia ich do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

"W sieci nikt nie jest bezkarny" - przypominają podkarpaccy policjanci.

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Groźby pod adresem premiera w internecie. Interweniowała Służba Ochrony Państwa

Podobny incydent odnotowano wcześniej na Dolnym Śląsku. W sierpniu funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa natrafili na wpisy na Facebooku, w których 52-letni mieszkaniec Oławy groził pozbawieniem życia premierowi Donaldowi Tuskowi. Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Funkcjonariusze ustalili autora wpisów i zgromadzili materiał dowodowy. W sprawie konieczne było również złożenie przez osobę pokrzywdzoną zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wniosku o ściganie. Jak przekazała policja, wniosek w tej sprawie podpisał Donald Tusk. Mężczyzna został zatrzymany 7 września w swoim miejscu zamieszkania w Oławie.

52-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Policja podkreśliła, że działania w sprawie nie ograniczyły się do samej analizy internetowego wpisu, a funkcjonariusze skrupulatnie gromadzili materiał dowodowy i wykonywali kolejne czynności pozwalające na wyjaśnienie okoliczności sprawy.



