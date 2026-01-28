"Są tacy, którzy myślą, że u nas po ulicach spacerują białe niedźwiedzie - to nieprawda, ale jak się okazuje, Emu jednak można spotkać!" - napisano w wpisie na oficjalnym profilu na Facebooku miasta.

Urzędnicy podzielili się także zdjęciami gigantycznego ptaka, których przechadzał się w niedzielę po zaśnieżonych chodnikach Przemyśla.

Przemyśl. Emu spacerował po ulicach. Ptak uciekł z transportu

Ten nietypowy widok wzbudził zainteresowanie mieszkańców, jako że emu nie występują naturalnie na terytorium Polski. Jak poinformowało miasto, nietypowy gość niepostrzeżenie uciekł dzień wcześniej z transportu.

"Emu błąkał się nieco przestraszony po ulicach naszego miasta, został odłowiony przez Straż Miejską i trafił w bezpieczne miejsce" - przekazano we wpisie.

Wpis dotyczący pojawienia się egzotycznego ptaka wzbudził falę komentarzy. "Coraz większe te gołębie w Przemyślu", "Widzę, że turystów w Przemyślu nie brakuje", "Jaka kultura, chodnikiem spaceruje' - żartowali użytkownicy.

