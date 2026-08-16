W skrócie W wyniku pożaru w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku doszczętnie spłonął drewniany kościół, z wyposażenia zachował się jedynie krzyż.

Ogień uszkodził dwa sąsiednie budynki oraz spowodował obrażenia u jednego ze strażaków, a część pozostałych drewnianych obiektów udało się uratować.

Skansen został zamknięty do odwołania, a przyczyny pożaru będzie ustalać policja i biegły ds. pożarnictwa.

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Niszczycielski pożar wybuchł na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w nocy z soboty na niedzielę, trawiąc zabytkowy, drewniany kościół, który niedawno przeszedł renowację.

- Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów pożarem objęty był już cały budynek drewnianego kościoła z Bączala. To obiekt o wymiarach 20 na 10, o wysokości ok. 15 metrów. Wokół budynku znajduje się około 10 drewnianych obiektów krytych strzechą i gontem - relacjonował w rozmowie z Interią oficer prasowy st. kpt. Paweł Giba z KP PSP w Sanoku.

Mimo wysiłków strażaków kościół spłonął doszczętnie, uszkodzone zostały dwa budynki znajdujące się w odległości 30 metrów od niego. Udało się uratować kilka pozostałych drewnianych obiektów.

Zabytkowy kościół w Sanoku doszczętnie spłonął Darek Delmanowicz PAP

Sanok. Drewniany krzyż ocalał z pożaru. "Trudno to wytłumaczyć"

Jak wyjaśnił później w rozmowie z PAP dyrektor muzeum Marcin Krowiak, skutki pożaru były opłakane.

- Z wyposażenia nie ocalało praktycznie nic. Zachował się jedynie krzyż - powiedział. Dla wielu osób pozostaje zagadką to, dlaczego płomienie oszczędziły krzyż, który również w całości jest drewniany. Stał on zaledwie kilka metrów od drzwi świątyni, zupełnie pochłoniętej przez pożar.

- Trudno mi wytłumaczyć, dlaczego akurat on ocalał. Byłem tutaj niemal od początku pożaru i wiem, jaka panowała temperatura. Nie można było podejść na mniej niż kilkanaście metrów od kościoła. Zresztą widać to również po drzewach, które zostały mocno uszkodzone, szczególnie ich liście - mówił dyrektor muzeum w rozmowie z TVN24.

Dla mieszkańców Podkarpacia to wzruszający widok. Część z nich uważa go wręcz za symboliczny.

- To dla nas znak, że musimy też kościół odbudować - powiedziała ze łzami w oczach jedna z pracownic skansenu, cytowana przez TVN24.

Pożar zabytkowego kościoła w Sanoku. "Bolesna strata"

Ogień udało się opanować w niedzielę przed godz. 5 nad ranem, obecnie trwa dozorowanie miejsca pożaru. St. kpt. Giba przekazał Interii, że poszkodowany został jeden ze strażaków PSP, który doznał poparzenia ręki.

Do zdarzenia odniosła się w mediach społecznościowych ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. "Drewniane zabytki są szczególnie bezbronne wobec ognia. To bolesna strata dla całej polskiej kultury" - napisała.

Skansen został zamknięty dla turystów do odwołania. Przyczyny pożaru będą dopiero ustalane przez policję i biegłego ds. pożarnictwa.



