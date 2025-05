Dramatyczny karambol koło Krosna. Lądował śmigłowiec, jest ofiara śmiertelna

Jedna osoba zmarła, a dwoje dzieci trafiło do szpitala po wypadku, do którego doszło w piątek na drodze wojewódzkiej nr 990 koło Krosna. Zderzyły się tam cztery auta. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał jedno z dzieci, siedmioletnią dziewczynkę do szpitala - potwierdziła Interia.