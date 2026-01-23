Ciężarówka z impetem wjechała w budynek, są ranni

Dwie osoby zostały ranne, w tym jedna wymagała hospitalizacji po wypadku, do jakiego doszło na drodze krajowej nr 73 w Jaśle - przekazał Interii podkomisarz Daniel Lelko z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Podczas wyprzedzania kierowca samochodu ciężarowego MAN najpierw uderzył w osobowego Opla, chcącego włączyć się do ruchu, a następnie z impetem wjechał w budynek.