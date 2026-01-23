Ciężarówka z impetem wjechała w budynek, są ranni

Dwie osoby zostały ranne, w tym jedna wymagała hospitalizacji po wypadku, do jakiego doszło na drodze krajowej nr 73 w Jaśle - przekazał Interii podkomisarz Daniel Lelko z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Podczas wyprzedzania kierowca samochodu ciężarowego MAN najpierw uderzył w osobowego Opla, chcącego włączyć się do ruchu, a następnie z impetem wjechał w budynek.

Ciężarówka z rozbitą naczepą wbita w budynek mieszkalny, zniszczenia obejmują fragment ściany domu oraz uszkodzoną konstrukcję pojazdu. Śnieg na drodze i poboczu, widoczne też fragmenty ranionych elementów elewacji oraz niewielka barierka zabezpieczająca.
Groźny wypadek w Jaśle. Ciężarówka uderzyła w samochód osobowy, a następnie wjechała w budynek, są rannikrosno112.plmateriał zewnętrzny

Do wypadku doszło podczas manewru wyprzedzania. Kierujący MAN-em obywatel Rumunii chciał wyminąć kierowanego przez obywatela Bułgarii tira marki Volvo - potwierdził Interii oficer prasowy jasielskiej policji.

    Groźny wypadek w Jaśle. Wyprzedzająca ciężarówka uderzyła w budynek, są ranni

    Podczas manewru MAN najpierw uderzył w osobowego Opla oczekującego na włączenie się do ruchu, a następnie z impetem uderzył w przydrożny budynek.

    - Nie był to budynek mieszkalny, kiedyś znajdował się w nim sklep, jednak dziś stoi on opuszczony - przekazał podkomisarz Daniel Lelko.

    Mapa przedstawiająca wiejskie tereny z wyraźnie oznaczoną główną drogą, rzeką płynącą po lewej stronie oraz rozproszoną zabudową, z lokalizacją wskazaną za pomocą pinezki.
    Do wypadku doszło w Jaśle na odcinku drogi krajowej nr 73OpenStreetMapmateriał zewnętrzny

    Kobieta kierująca Oplem odniosło obrażenia i została przetransportowana do szpitala. Lekkie obrażenia nie wymagające hospitalizacji odniósł także kierujący MAN-em obywatel Rumunii.

    Droga krajowa nr 73 na odcinku Jasło - Pilzno jest całkowicie zablokowana, policja zaleca skorzystanie z tras objazdowych. Usuwanie skutków wypadku ma potrwać co najmniej dwie godziny.

