Ciężarówka wjechała do rowu. Policja bada okoliczności wypadku

Oprac.: Natalia Borzuta WIADOMOŚCI LOKALNE

- Kierowca samochodu ciężarowego z niewyjaśnionych przyczyn zjechał do rowu i uderzył w betonowy przepust - poinformowali funkcjonariusze z podkarpackiej policji. Do zdarzenia doszło w Nowym Żmigrodzie. Kierujący, obywatel Rumunii, z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

Zdjęcie Samochód ciężarowy wjechał do rowu. Kierowca z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala / Policja Podkarpacka / materiały prasowe