W skrócie Niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji wynoszącej 10,80 proc.

Aby głosowanie było wiążące, do urn musiało udać się 7086 osób, jednak w referendum wzięło udział jedynie 3019 spośród ponad 27 tysięcy uprawnionych mieszkańców.

Burmistrz Sanoka pozostaje na swoim stanowisku, mimo ciążących na nim zarzutów prokuratorskich dotyczących przekroczenia uprawnień i składania korupcyjnych obietnic.

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Jak wynika z protokołu zamieszczonego na stronie PKW, w niedzielnym głosowaniu udział wzięło 3019 mieszkańców Sanoka spośród 27 954 osób uprawnionych. Frekwencja wyniosła 10,80 proc.

Aby referendum było ważne, wymagany próg frekwencyjny wynosił 7086 głosujących, co stanowi trzy piąte liczby osób biorących udział w drugiej turze wyborów burmistrza w 2024 roku.

Za odwołaniem Tomasza Matuszewskiego zagłosowało 2718 osób, natomiast przeciw opowiedziało się 276 głosujących. Liczba ważnych głosów wyniosła 2994, a głosów nieważnych odnotowano 25.

W związku z nieosiągnięciem progu frekwencyjnego burmistrz nie został odwołany ze stanowiska.

Sanok. Referendum nieważne, Matuszewski zostaje na stanowisku burmistrza

Głosowanie odbyło się w cieniu zarzutów korupcyjnych, które w połowie października rzeszowska prokuratura postawiła burmistrzowi, zawieszając go w wykonywaniu obowiązków. Śledczy zarzucili samorządowcowi przekroczenie uprawnień oraz złożenie obietnicy korzyści majątkowej w zamian za poparcie polityczne w styczniu 2025 roku. Samorządowiec nie przyznał się do winy, a decyzję o zawieszeniu określił jako działanie o charakterze politycznym.

Niedzielne referendum stanowiło kolejną odsłonę konfliktu politycznego w Sanoku pomiędzy burmistrzem a przewodniczącym rady miasta Sławomirem Mikliczem. Obaj politycy zmierzyli się w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku, w której Matuszewski zwyciężył niewielką różnicą głosów. Spory dotyczyły m.in. stanu finansów miasta oraz programu naprawczego.

Rok wcześniej, w listopadzie 2025 roku, z inicjatywy środowisk związanych z burmistrzem przeprowadzono nieudane referendum w sprawie odwołania rady miasta.



