Borys Budka w Rzeszowie: Jesteśmy tu, by zachęcać do udziału w wyborach

- Dzisiaj jesteśmy wspólnie z samorządowcami, parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej, by na ulicach zachęcać do wzięcia udziału w wyborach w Rzeszowie - mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. - PO ma samorząd w swoim DNA - dodał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Politycy wystąpili na konferencji w stolicy Podkarpacia.

Szef PO Borys Budka podczas konferencji prasowej w Rzeszowie podkreślił, że miasto to może stać się symbolem nadziei i tego, że Polska może być inna, "że współpraca, porozumienie gwarantują sukces" - mówił.

Jak dodał, słabością rządu PiS jest przesunięcie terminu wyborów na prezydenta Rzeszowa. Zapewnił, że PO nie boi się tych wyborów. - Byliśmy przygotowani na maj, jesteśmy przygotowani na czerwiec, ale potrzebujemy waszej pomocy. Jesteśmy po to, by udowodnić, że najlepszy kandydat może liczyć zawsze na nasze wsparcie - mówił Budka.

"Tylko wtedy jesteśmy efektywni"

Prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski, udzielając wsparcia kandydującemu na prezydenta Rzeszowa Konradowi Fijołkowi, mówił, że PO spotyka się na Radzie Krajowej w Rzeszowie, gdyż "mamy samorząd w naszym DNA". Jak dodał, większość samorządowców w kraju popiera Fijołka.

- Mamy w ostatnich dniach różne przykłady tego, jak współpracuje ze sobą opozycja, ale jestem przekonany, że my musimy zwracać swoje oczy właśnie ku pozytywnym przykładom, takim jak ten tutaj w Rzeszowie, bo tylko wtedy, kiedy opozycja jest razem, kiedy współpracuje, kiedy wspiera jednego kandydata, mamy szansę wygrać. Tylko wtedy jesteśmy efektywni - mówił Trzaskowski.

Reakcje po porozumieniu Lewicy z rządem

Budka pytany był na konferencji w Rzeszowie o to, że kilka miesięcy temu obiecywał, że poprze Krajowy Plan Odbudowy, a teraz, kiedy Lewica mówi, że go poprze, to nazywa ich zdrajcami.

- Ciężko walczyliśmy w Parlamencie Europejskim, w miejscach, w których decydowała się przyszłość Funduszu Odbudowy, właśnie po to, żeby Polska otrzymała jak najwięcej środków - podkreślił szef PO.

Walczymy również o to - dodał, "by ustawą zagwarantować, że środki te będą wydane uczciwie, że będę wydane transparentnie i sprawiedliwie". - Że nie podzielą losu tych wszystkich planów lokalnych, w których rząd, według uznania, rozdawał tylko wybranym, a tym, którym nie po drodze, po prostu przyznawał zero złotych - zaznaczył Budka.

- Wielokrotnie mówiliśmy głosem polskich samorządowców - zauważył. - Mówiliśmy właśnie o tym, że te środki muszą być gwarantowane w całej Polsce. Że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego powinna przyjąć Krajowy Plan Odbudowy zanim zostanie wysłany do Brukseli. Że w parlamencie musi odbyć się debata otwarta dla mediów, otwarta dla opinii publicznej - powiedział szef PO.

- Chcemy zagwarantować w ustawie, a nie w jakiś gabinetowych gierkach, żeby Polacy na tych pieniądzach skorzystali. I dzisiaj dalej będziemy wspierać polskich samorządowców, którzy negocjują z rządem, by pieniądze trafiły do obywateli, a nie do wybranej grupy ludzi, by trafiły do małego miasteczka, większego i dużego - zaznaczył lider PO. - Ale przede wszystkim, by polscy samorządowcy mieli wpływ na to, jak te pieniądze będą rozdysponowane - dodał Budka.

- Będziemy robić wszystko, by w parlamencie zagwarantować bezpieczeństwo środków europejskich, by nie poszły na przykład na rządową propagandę, by nie poszły na zmarnowane inwestycje, jak dwa mld złotych w Ostrołęce, by trafiły tam, gdzie powinny trafić, czyli do polskich obywateli - oświadczył lider PO.

Obecny na konferencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dodał, że Platforma jasno mówiła, że poprze Fundusz Odbudowy, tylko w momencie, jeśli zostaną spełnione podstawowe warunki. - Czyli przede wszystkim będą przyjęte jasne, niepolityczne kryteria wydawania tych pieniędzy - powiedział.

- My jesteśmy zgodni, że te pieniądze powinny trafić wszędzie. Natomiast to nie może być tak, że będzie poparcie w ciemno pewnych planów - dodał prezydent stolicy.

