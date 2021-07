Bieszczady: Ktoś wyrzucił stos serów w lesie. Zagrażają zwierzętom

WIADOMOŚCI LOKALNE

Różnego rodzaju oscypki, a wśród nich również foliowe reklamówki odnaleziono w bieszczadzkim lesie. Zepsute sery zaczęły śmierdzieć, a dzikim zwierzętom, które by je zjadły, grozi śmiertelne zatrucie. Leśnicy zaapelowali do właściciela nieświeżego jedzenia, by uprzątnął odpadki.

Zdjęcie Ktoś wyrzucił stos serów / Lasy Państwowe / materiały prasowe