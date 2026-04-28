W skrócie Sekcja zwłok potwierdziła, że 58-latka w Płonnej zginęła w wyniku ataku niedźwiedzia i wykluczono udział osób trzecich.

Do ataku doszło podczas poszukiwania poroża w kompleksie leśnym, a śledztwo wszczęto pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

Tragedia doprowadziła do dyskusji na temat ochrony przed niedźwiedziami. O swoich działaniach informowało Nadleśnictwo Piwniczna, które, w celu ograniczenia ryzyka zbliżania się niedźwiedzi do ludzi, sadzi drzewa owocowe w górach.

Według biegłego kobieta, która została zaatakowana przez niedźwiedzia w miejscowości Płonna (pow. podkarpacki), zmarła na skutek charakterystycznych obrażeń zadanych przez dzikie zwierzę. Prokuratura Rejonowa w Sanoku oczekuje na pisemną opinię w tej sprawie.

Niedźwiedź śmiertelnie ranił kobietę. Razem z synem zbierała poroża

Do zdarzenia doszło rano 23 kwietnia w kompleksie leśnym na terenie gminy Bukowsko. 58-letnia kobieta udała się tam wraz z synem w celu poszukiwania zrzutów poroża.

Około godziny 10:30 mężczyzna otrzymał od matki telefon z informacją, że atakuje ją niedźwiedź. Po kilkunastu minutach kobieta została odnaleziona z obrażeniami głowy. Mimo niezwłocznego wezwania służb, życia poszkodowanej nie udało się uratować.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, co jest standardową procedurą w takich przypadkach.

Dlaczego niedźwiedź zaatakował? Potencjalna przyczyna tragedii

Oględziny miejsca tragedii, znajdującego się około 1,5 km w głąb lasu, przeprowadzili również pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według ich oceny silny wiatr mógł sprawić, że zwierzę nie usłyszało ani nie wyczuło zbliżającej się kobiety, co doprowadziło do agresji niedźwiedzia.

- Niedźwiedź nie dąży do konfrontacji, jeśli wie o naszej obecności, przeczeka, aż się oddalimy - podkreśla dr hab. Nuria Selva Fernandez z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, która bada m.in. ekologię niedźwiedzia brunatnego w polskich Karpatach.

Jednocześnie z powodu zaśmiecania środowiska przez turystów lub mieszkańców regionów, w których naturalnie występują niedźwiedzie, zwierzęta podchodzą bliżej zabudowań choćby w poszukiwaniu jedzenia. Oznacza to, że szlaki również - mimo że rzadko - mogą być miejscem spotkania drapieżnika.

Drzewa owocowe a ochrona przed niedźwiedziami

Sposobów na utrzymanie niedźwiedzi z dala od miejsc uczęszczanych przez ludzi może być kilka. Nadleśnictwo Piwniczna w Beskidzie Sądeckim postawiło na sadzenie drzew owocowych. W kilku podległych mu lokalizacjach posadzono dotąd łącznie 130 jabłoni, śliw i grusz.

- Region Nadleśnictwa Piwniczna, czyli cała Dolina Popradu, był kiedyś licznie zamieszkiwany przez górali czarnych Łemków, którzy przy swoich gospodarstwach, jeszcze przed wojną, mieli sady - tłumaczył leśniczy Krzysztof Tomasiak, edukator leśny Nadleśnictwa Piwniczna.

Leśnik przypomniał, że choć niedźwiedzie są wszystkożerne, istotną część ich diety stanowią właśnie owoce, które dostępne w wyższych partiach gór pozwalają zatrzymać tam zwierzęta.

Działania są częścią szerszego programu realizowanego we współpracy międzynarodowej. Nadleśnictwo Piwniczna realizuje transgraniczny program "Drapieżne pogranicze" razem ze stroną słowacką, m.in. z Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

