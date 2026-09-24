Atak w klasztorze, nowe informacje o sprawcy. "Wjechał do Polski z Niemiec"

W skrócie 31-letni Ukrainiec, który wjechał do Polski z Niemiec, zaatakował nożem pięć osób na terenie opactwa w Jarosławiu. Jeden z księży zmarł.

Sprawca został zatrzymany przez policję, a jego krew została pobrana do badań na obecność środków odurzających i alkoholu. Motyw działania nie jest znany.

W reakcji na atak zarządzono żałobę w Jarosławiu, odwołano wydarzenia kulturalne oraz objęto świadków zdarzenia pomocą psychologiczną.

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- Czynu tego dopuścił się 31-letni mężczyzna. Mamy potwierdzenie, że jest to obywatel Ukrainy, który w dniu dzisiejszym w godzinach nocnych wjechał z terenu Niemiec do Polski i udawał się na przejście graniczne w Korczowej - poinformowała Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Przedstawicielka śledczych podkreśliła, że mężczyzna ostatecznie "nie przekroczył granicy". - Nie wiemy jeszcze, w jaki sposób dostał się do Jarosławia na teren opactwa sióstr Benedyktynek - zaznaczyła Harasz-Wołoszyn.

- Ten mężczyzna wszedł na teren opactwa, wszedł od pomieszczeń kuchni. Tam doszło do pierwszych spotkań z osobami, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła, który znajduje się w opactwie - wyjaśniła.

Atak w klasztorze w Jarosławiu. Sprawca nie został jeszcze przesłuchany

Harasz-Wołoszyn ujawniła, że 31-latek został "zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu i w tej chwili trwają z nim wstępne czynności, które będą zmierzały do osadzenia go w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych". - Nie został jeszcze przesłuchany - podkreśliła.

- Lekarze stwierdzą, czy jest możliwość wykonania z jego (sprawcy - red.) udziałem jakichkolwiek czynności procesowych, czy będzie mógł zostać osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych - dodała.

Przedstawicielka prokuratury wytłumaczyła ponadto, że od 31-latka "została pobrana krew i będzie ona poddana badaniom na zawartość środków odurzających, jak i alkoholu". Prokuratura jednak na ten moment nie dysponuje żadnymi informacjami na temat motywów sprawcy.

- Jeżeli chodzi o osoby poszkodowane, jest to czterech mężczyzn i jedna kobieta. Wiemy już, że trzy osoby spośród nich są to osoby duchowne, dwie osoby są to osoby świeckie. Już mamy potwierdzoną informację, że jedna osoba zmarła - wyjaśniła Bożena Harasz-Wołoszyn.

Jarosław. Atak nożownika na jarosławskie opactwo Dawid Serafin INTERIA.PL

Jarosław. Dwie osoby są w stanie ciężkim. Ciosy padły między innymi w konfesjonale

- Dwie osoby, które znajdują się w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, w chwili obecnej znajdują się w stanie zagrażającym życiu. Jest to stan określany jako stan ciężki - dodała.

Prokuraturze udało się też wstępnie ustalić, że ciosy zostały zadane między innymi w konfesjonale. - Na terenie kościoła w konfesjonale znajdował się jeden z księży - wyjaśniła śledcza. - To był nóż, który sprawca wziął z kuchni znajdującej się na terenie opactwa - dodała.

Jak ustaliła nieoficjalnie Interia, po ataku szkoły w Jarosławiu otrzymały zalecenie, by nie wypuszczać dzieci na zewnątrz. Burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz przekazał, że zespół zarządzania kryzysowego poinformował szkoły, urzędy i parafie o zdarzeniu i zalecił zwrócenie większej uwagi na osoby wchodzące do budynków.

Wojewoda podkarpacka z apelem. Burmistrz Jarosławia ogłosił żałobę

Po godzinie 14 doszło też do briefingu prasowego z udziałem władz lokalnych. W jego trakcie na temat zdarzenia wypowiedziała się wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. - Jest nam ogromnie przykro, że do takiego zdarzenia w ogóle doszło - mówiła.

Przedstawicielka władz zwróciła się przy tym o "niepowielanie nieprawdziwych informacji". - Bo tych informacji nieprawdziwych w przestrzeni publicznej pojawia się bardzo dużo - podkreśliła.

- My będziemy, tak jak zawsze, przekazywać wszystkie oficjalne komunikaty na naszych stronach - zapewniła Kubas-Hul.

Wojewoda podkarpacka zapewniła, że "osoby, które były świadkami tego zdarzenia zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną".

W trakcie konferencji prasowej głos zabrał też burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. - Ustaliśmy na zespole zarządzania kryzysowego, że do końca tego tygodnia, zarządzeniem burmistrza, wprowadzimy w mieście żałobę. W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo naszych mieszkańców - mówił.



