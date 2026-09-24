Ksiądz Adrian jadł śniadanie, kiedy do kuchni Jarosławskiego Opactwa wszedł agresywny 31-latek, obywatel Ukrainy. Kilka chwil później mężczyzna zaatakował duchownego, raniąc go kilkukrotnie w głowę szklanymi dzbankami do herbaty. Duchowny starał się powstrzymać napastnika, tak aby w tym czasie trójka przebywających w pomieszczeniu kobiet (kucharki) mogła uciec. Kiedy duchownemu udało się oswobodzić i zobaczył, że pracownice opactwa są bezpieczne, zabarykadował się w sąsiednim pokoju.

To wtedy - jak wynika z ustaleń Interii - do kuchni miał wejść ksiądz Marek, którego napastnik ranił nożem.

Dopiero później mężczyzna miał wrócić do kościoła. Przebywający w konfesjonale ksiądz Stanisław usłyszał hałas i ruszył w stronę kościelnych krat, aby je zamknąć i ochronić przed napastnikiem wiernych gromadzących się w świątyni. Nie zdążył, 31-letni mężczyzna ranił go nożem. Duchowny został przewieziony do szpitala i zmarł.

To właśnie w kościele miały zostać zranione dwie osoby świeckie.

Tak zdaniem świadków i naszych źródeł miał wyglądać czwartkowy atak nożownika w Jarosławskim Opactwie.

Jarosławskie Opactwo Dawid Serafin INTERIA.PL

Atak nożownika w Jarosławiu. "To było czyste zło"

- Nikt się tego nie spodziewał, że to miejsce, które jest tak otwarte i przyjazne stanie się miejscem takiej tragedii - opowiada Interii siostra Barbara Dendor, przełożona sióstr benedyktynek w Jarosławiu. - Kiedy wracałam do opactwa z urzędu spotkałam grupę młodzieży, która wychodziła ze środka. Była zwiedzić wnętrze. To było chwilę przed atakiem. Młodzież już wtedy mówiła, że w środku jest jakiś wariat. Kiedy weszłam do środka zobaczyłam duży chaos - mówi.

- Weszłam na teren klasztoru i zobaczyłam taką panikę, wiedziałam, że ten nożownik biega po budynku, a za parę chwil usłyszałam, że ugodził księży nożem.

- To było czyste zło. Tak po ludzku nie da się tego zrozumieć - dodaje siostra zakonna.

"Był moim spowiednikiem"

Pani Dorota, która ma widok na opactwo z okna swojego domu, podczas całej rozmowy płacze. Dopytuje czy ksiądz Adrian jest cały. - To mój spowiednik, dobry człowiek. Cała trójka księży jest wspaniałymi kapłanami. Organizują tutaj wiele zajęć dla dzieci i młodzieży - opowiada. I dodaje, że jak wybuchła wojna w Ukrainie to opactwo szeroko otworzyło drzwi dla uciekających z Ukrainy osób.

Jarosławskie Opactwo Dawid Serafin INTERIA.PL

- To było jedno z najbardziej spokojnych miejsc w Jarosławiu - mówi pan Leszek, który stara się regularnie uczestniczyć w mszach w opactwie. - Nie jestem w stanie tego zrozumieć.

Napastnik przyjechał z Niemiec

Z ustaleń śledczych wynika, że 31-letni Ukrainiec kilkanaście godzin przed atakiem przyjechał do Polski z Niemiec.

- Udawał się na przejście graniczne w Korczowej, jednak granicy nie przekroczył - poinformowała - mówi prokurator Bożena Harasz - Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Na razie śledczy nie wiedzą w jaki sposób mężczyzna z przejścia granicznego dostał się do Jarosławia.

- Na tę chwilę możemy powiedzieć, że ten mężczyzna wszedł tutaj na teren opactwa, wszedł na teren pomieszczeń kuchni. Tam doszło do pierwszych spotkań z osobami, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła, który znajduje się tu w opactwie - dodaje prokurator.

Narzędziem ataku był nóż, który według śledczych 31-latek wziął z kuchni znajdującej się na terenie klasztoru.

Atak nożownika w Jarosławskim Opactwie Dawid Serafin INTERIA.PL

Świadkowie, do których dotarła Interia, relacjonują, że ich zdaniem napastnik mógł być pod wpływem środków odurzających.

- Została pobrana od niego krew i będzie badana na zawartość środków odurzających. Nie mamy żadnych informacji, jeśli chodzi o motywy, które kierowały tą osobą - wyjaśnia prokurator.

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