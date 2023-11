O ataku niedźwiedzia w pobliżu nieistniejącej wsi Hulskie (woj. podkarpackie) informowaliśmy w niedzielę. W zdarzeniu ranny został mężczyzna, a o trwającej trzy godziny akcji ratunkowej poinformowało Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku. Jak przekazano na Facebooku, ranny "został przetransportowany przez GOPR Bieszczady i OSP Zatwarnica do drogi - gdzie przejął go nasz zespół R0174 stacjonujący w Lutowiskach". Następnie śmigłowiec LPR zabrał mężczyznę do szpitala specjalistycznego.