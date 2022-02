Informację o tym, że amerykańska żołnierka trafiła w nocy z wtorku na środę do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, podał portal Rzeszów News.

Rzeszów. Amerykańska żołnierka w szpitalu. Przetransportowano ją Black Hawkiem

Według informacji serwisu, około godziny 23 we wtorek policjanci z komendy powiatowej w Jarosławiu zostali wezwani w pobliże polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej. Tam mieli zabezpieczać teren na czas lądowania amerykańskiego śmigłowca.



- Wylądował tam śmigłowiec Black Hawk - potwierdziła Anna Długosz, oficer prasowa KPP w Jarosławiu. To właśnie na pokładzie śmigłowca miała znaleźć się 48-letnia żołnierka, służąca w amerykańskiej armii.



Do sieci trafiło nagranie, które wykonał reporter stacji CNBC. Brad Howard zaznaczył, że amerykański Black Hawk miał mieć oznaczenie "EVAC01", co oznacza, że był on przeznaczony do ewakuacji.





Amerykańska żołnierka w szpitalu w Rzeszowie. Trafiła na stół operacyjny

Informację o tym, że kobieta trafiła do szpitala w Rzeszowie, potwierdził rzecznik placówki. - Przyjęliśmy ją około północy. Kobieta trafiła do nas z objawami bólu brzucha - przekazał Tomasz Warchoł.



W rozmowie z serwisem Nowiny24.pl dodał, że amerykańska żołnierka w środę około godziny 13 trafiła na stół operacyjny. - Rozpoczęła się operacja w rejonie jamy brzusznej pacjentki. Z diagnozy lekarskiej wynika, że dolegliwości nastąpiły z pewnością nie z przyczyn zewnętrznych - tłumaczył rzecznik Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.



Jak dodał, nie może udzielić więcej informacji w sprawie zdrowia żołnierki, ze względu na brak uzgodnień ze stroną amerykańską.