W skrócie Służby prowadzą intensywne działania w miejscowościach Rudnik nad Sanem, Mołodycz i Nowy Lipowiec w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez nieznane obiekty.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że pod Biłgorajem spadła rakieta Ch-101, a w pozostałych lokalizacjach znaleziono prawdopodobnie kolejną rakietę oraz drona.

Premier Donald Tusk oświadczył, że zdarzenia nie były przypadkowe i obiekty pochodzą z Rosji, jednocześnie potwierdzając brak ofiar w ludziach oraz szkód w infrastrukturze.

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Reporterka Polsat News Katarzyna Szczyrek przekazała, że otrzymała "nieoficjalne informacje, że służby do czegoś dotarły" na terenie miejscowości Rudnik nad Sanem (woj. podkarpackie). Jak dodała, na miejscu jest policja, straż pożarna i Żandarmeria Wojskowa.

Dziennikarka ujawniła, że wcześniej mieszkańcy Rudnika nad Sanem mieli usłyszeć "potężny huk". - Widzieliśmy przyjeżdżające w to miejsce dwa duże wozy saperskie, które udały się w teren leśny, bo właśnie ten teren leśny jest przeszukiwany - relacjonowała reporterka.

- Jeden z mieszkańców, pan Piotr, mówił, że huk był ogromny, a jego żona zauważyła chmurę dymu. Mieszkańcy mówią, że są przerażeni tą sytuacją. To jest pierwsza taka sytuacja, która miała miejsce na Podkarpaciu - podkreśliła Katarzyna Szczyrek. Jak dodała, chmura dymu miała pojawić się nad lasem.

Rudnik nad Sanem. Trwa akcja służb, Kierwiński potwierdza

Akcję potwierdziła podkarpacka policja, otwiera się w nowym oknie, która poinformowała, że prowadzi "czynności na miejscu dwóch zdarzeń w związku z ujawnieniem niezidentyfikowanych przedmiotów".

Z relacji służb wynika, że w rejonie Rudnika nad Sanem (pow. niżański) ujawniono obiekt, który spadł w terenie zalesionym. Z kolei w miejscowości Mołodycz (pow. jarosławski) znaleziono elementy, leżące na nieużytkach rolnych.

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Do sprawy odniósł się też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "W związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej służby prowadzą czynności w trzech lokalizacjach: Rudnik nad Sanem, Mołodycz i Nowy Lipowiec (woj. lubelskie)" - czytamy we wpisie na X.

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Zamknięto dwie szkoły podstawowe. Wcześniej huk słyszał dyżurny ruchu

Ze względu na sytuację zastępca burmistrza Rudnika nad Sanem Dariusz Świta poinformował Polską Agencję Prasową, że dwie szkoły podstawowe odwołały w piątek zajęcia. Mowa o placówkach numer 2 i 3. Pozostałe trzy szkoły w gminie - nr 1 oraz placówki w Kopkach i Przędzelu - pracują normalnie.

Przypomnijmy, że huk w pobliżu terenu kolejowego w Rudniku nad Sanem słyszał także o godz. 6.48 dyżurny ruchu. "W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej" - informował na X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Z tego powodu do godz. 7.33 w całym województwie podkarpackim wstrzymany był ruch pociągów.

Naruszenie przestrzeni powietrznej w Polsce. Głos zabrała prokuratura

Dodajmy, że Prokuratura Okręgowa w Lublinie potwierdziła do tej pory upadek jednego obiektu latającego w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim. Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło nad ranem.

- W związku z tym zdarzeniem na miejsce udali się policjanci wraz z prokuratorem. Oprócz tego działania w związku z upadkiem tego obiektu latającego podjął Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie - przekazał podczas wcześniejszej konferencji prasowej prok. Marcin Kozak.

Prokuratura na ten moment nie posiada informacji, aby doszło do uszkodzenia jakiegokolwiek budynku, lub obrażeń u jakiejkolwiek osoby. - Ze wstępnych informacji wynika, że obiekt ten upadł na polu, w związku z tym nie ma żadnych strat ani w ludziach, ani w obiektach fizycznych - wskazał prok. Kozak.

- Na chwilę obecną jest zbyt wcześnie, aby przesądzać, z jakim rodzajem obiektu latającego mamy do czynienia - dodał.

Ministerstwo Obrony Narodowej zwołało specjalną odprawę

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował z kolei, że w resorcie trwa "odprawa dotycząca porannego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej". "Dowództwo Operacyjne przedstawia analizę sytuacji oraz okoliczności zdarzenia. Trwa także akcja zabezpieczająca na miejscu" - napisał na platformie X.

Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił później, że pod Biłgorajem spadła rakieta Ch-101, otwiera się w nowym oknie. - W drugim przypadku też możemy mówić najpewniej o rakiecie, w trzecim o dronie odrzutowym - powiedział na konferencji prasowej.

Naruszenie przestrzeni. Tusk: Nie wygląda to na przypadek

Z kolei premier Donlad Tusk przekazał w czasie konferencji prasowej, że piątkowe zdarzenia "nie są przypadkowe".

- Nie chcę zostawiać pola do żadnej interpretacji. To, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji mówił szef polskiego rządu po rekonstrukcji rządu, która dokonała się 20 listopada w Pałacu Prezydenckim.

Tusk ujawnił też, że w sobotę do Warszawy przyleci sekretarz generalny NATO. Premier Polski rozmawiał także z liderami europejskimi.



