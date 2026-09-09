Agresywni pasażerowie z Izraela. Interwencja służb na lotnisku w Jasionce

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Funkcjonariusze Straży Granicznej interweniowali na pokładzie samolotu, który przyleciał z Tel Awiwu na lotnisko Rzeszów-Jasionka. Pasażerowie obywatelstwa izraelskiego nie wykonywali poleceń załogi, stwarzali zagrożenie i zostali pod eskortą wyprowadzeni z pokładu. "Wszyscy zostali ukarani" - podała SG.

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Samolot LOT z logo Star Alliance na płycie lotniska Rzeszów-Jasionka, obok terminal i obsługa naziemna.
Interwencja Straży Granicznej na pokładzie samolotu z Tel Awiwu na lotnisku Rzeszów-JasionkaPort Lotniczy Rzeszów-Jasionka/Krystian Dobrzańskimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Funkcjonariusze Straży Granicznej interweniowali w samolocie z Tel Awiwu za sprawą agresywnego zachowania pasażerów, którzy nie podporządkowali się załodze i stwarzało zagrożenie.
  • Po wylądowaniu w Rzeszowie funkcjonariusze wyprowadzili z pokładu pięciu agresywnych pasażerów, byli to obywatele Izraela w wieku od 23 do 42 lat.
  • Po przeprowadzonej interwencji pasażerom wymierzono mandaty w wysokości 500 zł.
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Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej poinformował o interwencji funkcjonariuszy na pokładzie samolotu czarterowego, który przyleciał do portu lotniczego Rzeszów-Jasionka z Tel Awiwu.

Na pokładzie pięcioro pasażerów w wieku od 23 do 42 lat nie stosowało się do poleceń załogi, stwarzało zagrożenie dla lotu i wymagało wyprowadzenia pod eskortą. Wszyscy są obywatelami Izraela. W akcji brali udział funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań placówki SG w Rzeszowie-Jasionce.

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Rzeszów. Agresywni pasażerowie lotu z Tel Awiwu

Według ustaleń halorzeszow.pl po wylądowaniu w Rzeszowie kapitan przekazał personelowi lotniska o agresywnym zachowaniu pasażerów z Izraela. Pilot poprosił o natychmiastowe wsparcie.

Początkowo zagrożenie miały stwarzać dwie osoby, jednak po rozpoczęciu interwencji funkcjonariusze SG zdecydowali, że wyprowadzić należy pięcioro pasażerów.

"Interwencja mundurowych z placówki SG w Rzeszowie-Jasionce. Funkcjonariusze ZIS i WZD wyprowadzili z samolotu z Tel Awiwu 5 agresywnych pasażerów (ob. Izraela, wiek: 23-42). Nie wykonywali poleceń załogi i stwarzali zagrożenie dla lotu. Wszyscy zostali ukarani (Prawo lotnicze)" - podał Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Po opuszczeniu pokładu pasażerowie zostali pod eskortą doprowadzeni do pomieszczeń służbowych SG. Jak podaje lokalny serwis halorzeszow.pl, tam obywatele Izraela zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 500 zł.

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