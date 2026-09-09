W skrócie Funkcjonariusze Straży Granicznej interweniowali w samolocie z Tel Awiwu za sprawą agresywnego zachowania pasażerów, którzy nie podporządkowali się załodze i stwarzało zagrożenie.

Po wylądowaniu w Rzeszowie funkcjonariusze wyprowadzili z pokładu pięciu agresywnych pasażerów, byli to obywatele Izraela w wieku od 23 do 42 lat.

Po przeprowadzonej interwencji pasażerom wymierzono mandaty w wysokości 500 zł.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej poinformował o interwencji funkcjonariuszy na pokładzie samolotu czarterowego, który przyleciał do portu lotniczego Rzeszów-Jasionka z Tel Awiwu.

Na pokładzie pięcioro pasażerów w wieku od 23 do 42 lat nie stosowało się do poleceń załogi, stwarzało zagrożenie dla lotu i wymagało wyprowadzenia pod eskortą. Wszyscy są obywatelami Izraela. W akcji brali udział funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań placówki SG w Rzeszowie-Jasionce.

Rzeszów. Agresywni pasażerowie lotu z Tel Awiwu

Według ustaleń halorzeszow.pl po wylądowaniu w Rzeszowie kapitan przekazał personelowi lotniska o agresywnym zachowaniu pasażerów z Izraela. Pilot poprosił o natychmiastowe wsparcie.

Początkowo zagrożenie miały stwarzać dwie osoby, jednak po rozpoczęciu interwencji funkcjonariusze SG zdecydowali, że wyprowadzić należy pięcioro pasażerów.

"Interwencja mundurowych z placówki SG w Rzeszowie-Jasionce. Funkcjonariusze ZIS i WZD wyprowadzili z samolotu z Tel Awiwu 5 agresywnych pasażerów (ob. Izraela, wiek: 23-42). Nie wykonywali poleceń załogi i stwarzali zagrożenie dla lotu. Wszyscy zostali ukarani (Prawo lotnicze)" - podał Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Po opuszczeniu pokładu pasażerowie zostali pod eskortą doprowadzeni do pomieszczeń służbowych SG. Jak podaje lokalny serwis halorzeszow.pl, tam obywatele Izraela zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 500 zł.



