W skrócie 56-letni rowerzysta zginął potrącony przez wyprzedzający go samochód w miejscowości Paszowa w Bieszczadach.

Szpital Powiatowy w Lesku potwierdził, że ofiarą był Jerzy Bentkowski, dyrektor ds. lecznictwa i ortopeda.

Szpital przekazał kondolencje rodzinie, podkreślając, że śmierć Jerzego Bentkowskiego jest ogromną stratą dla jego bliskich i całej społeczności szpitala.

Do wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Paszowa w Bieszczadach, w powiecie leskim.

Kierowca Mini Coopera, wyprzedzający trzech rowerzystów, potrącił jednego z nich. 56-latek upadł na drogę i doznał poważnego urazu głowy, mimo że miał założony kask.

Lesko. Wypadek 56-letniego rowerzysty

- Według wstępnych ustaleń, kierowca nie upewnił się, czy ma wystarczająco dużo miejsca do bezpiecznego wykonania manewru. W trakcie wyprzedzania, chcąc uniknąć zderzenia z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem marki BMW, gwałtownie skręcił w prawo, uderzając w przednie koło jednego z rowerzystów - przekazała serwisowi Brzozów Info asp. sztab. Katarzyna Fechner z Komendy Powiatowego Policji w Lesku.

- Mimo że (rowerzysta - red.) miał na sobie kask ochronny, obrażenia okazały się bardzo ciężkie. Poszkodowany został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Sanoku, gdzie niestety zmarł - dodała rzecznik.

Lesko. Nie żyje Jerzy Bentkowski. Był dyrektorem w szpitalu

W niedzielę lokalne media obiegła wiadomość, że ofiarą wypadku jest znany w regionie lekarz.

W poniedziałek informację tę potwierdził Szpital Powiatowy w Lesku. Zmarłym rowerzystą był doktor Jerzy Bentkowski, dyrektor ds. lecznictwa w placówce, ceniony ortopeda.

"Jego nagłe odejście jest ogromną stratą nie tylko dla rodziny i bliskich, ale również dla całej społeczności szpitala, której był filarem, oddanym lekarzem i zaangażowanym liderem" - przekazało kierownictwo szpitala w Lesku.

"Swoją pracą, wiedzą i odpowiedzialnością współtworzył wysoki poziom opieki medycznej oraz rozwój placówki, zawsze stawiając dobro pacjenta na pierwszym miejscu. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen życzliwości, empatii i oddania" - przekazano w kondolencjach.

Źródło: Brzozów Info

