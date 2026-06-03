Piotr Witwicki i Marcin Fijołek analizują również w podcaście, jaką mentalnością kieruje się ukraińska władza, wychodząc z różnymi manifestami. Sięgając po książkę Zbigniewa Parafianowicza "Kłopot z Zełenskim", zaglądają też za kulisy relacji polsko-ukraińskich. I zwracają uwagę na pewien paradoks, z jakim mamy do czynienia we wspomnianych stosunkach.

W "Politycznym WF-ie" także o tym, czy możliwe jest powstanie "Konfederacji light", co sugeruje Ryszard Petru i kto będzie skuteczniejszy: PiS w rozliczaniu SAFE, czy KO w sprawdzaniu, jak to było z zakupem uzbrojenia w Korei Południowej.

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A w Polsat News i na polsatnews.pl telewizyjna odsłona podcastu. W niedzielę o 11.00 zapraszamy na rozmowę z europosłem KO Krzysztofem Brejzą w "Politycznym WF-ie z gościem".



