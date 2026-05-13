"Polityczny WF": Uciekający Ziobro. Kto mu podał pomocną dłoń?
Choć polskie MSZ miało zapewnienie z Waszyngtonu, że USA nie pomogą Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe z Węgier, ostatecznie były minister sprawiedliwości znalazł się jednak za Atlantykiem. W jaki sposób mu się to udało i czy uczestniczyli w tym ludzie prezydenta Karola Nawrockiego? O kulisach mówią Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w "Politycznym WF-ie".
W nowym odcinku podcastu Interii również o sprawie senatora Tomasza Lenza, którego wyrzucono z Koalicji Obywatelskiej po aferze wokół szpitalnego zabiegu dla syna bez czekania w kolejce. To wieloletni parlamentarzysta, lecz co do polityki czy rozwoju kraju wniosła jego obecność na Wiejskiej?
"Polityczny WF" ponadto o kryptoaktywach, których zakazu w Polsce domaga się PiS... a właściwie ci członkowie tej formacji, jacy złożyli podpisy pod projektem ustawy. Były premier Mateusz Morawiecki zwolennikiem takiego obostrzenia bowiem nie jest, co wywołało kolejną linię podziału w partii. Skąd dodatkowo ta zmiana zdania wobec kryptowalut wśród kierownictwa PiS?
