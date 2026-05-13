"Polityczny WF": Uciekający Ziobro. Kto mu podał pomocną dłoń?

Choć polskie MSZ miało zapewnienie z Waszyngtonu, że USA nie pomogą Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe z Węgier, ostatecznie były minister sprawiedliwości znalazł się jednak za Atlantykiem. W jaki sposób mu się to udało i czy uczestniczyli w tym ludzie prezydenta Karola Nawrockiego? O kulisach mówią Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w "Politycznym WF-ie".