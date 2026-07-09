W podcaście Interii również o iskrach, jakie sypią się między PiS-em a Konfederacją. Jak druga z partii wykorzystuje to, że formacja Jarosława Kaczyńskiego może nie być wiarygodna w poruszanych przez nią kwestiach? A co dzieje się wewnątrz PiS-u i jaki plan ma obecnie Mateusz Morawiecki?

W "Politycznym WF-ie" także o relacjach Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pałacem Prezydenckim. Co zmieniło się w postępowaniu lidera PSL-u i na kogo woli postawić: Donalda Tuska czy jednak Karola Nawrockiego?

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