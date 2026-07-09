"Polityczny WF": Tusk kupił czas. Co rząd zrobi z ochroną zdrowia?
Donald Tusk kupił trochę czasu, aby rząd wybrnął z afery szpitalnej, lecz los minister zdrowia jest nadal niepewny. Jak mówią Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym "Politycznym WF-ie", Jolanta Sobierańska-Grenda musi do jesieni wykazać, że ma pomysł na polską ochronę zdrowia po nowemu. Czy przekona premiera, a może zniknie z rządu wraz z możliwą rekonstrukcją?
W podcaście Interii również o iskrach, jakie sypią się między PiS-em a Konfederacją. Jak druga z partii wykorzystuje to, że formacja Jarosława Kaczyńskiego może nie być wiarygodna w poruszanych przez nią kwestiach? A co dzieje się wewnątrz PiS-u i jaki plan ma obecnie Mateusz Morawiecki?
W "Politycznym WF-ie" także o relacjach Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pałacem Prezydenckim. Co zmieniło się w postępowaniu lidera PSL-u i na kogo woli postawić: Donalda Tuska czy jednak Karola Nawrockiego?
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