"Polityczny WF": Trzaskowski odetchnął. Dlaczego referendum upadło z hukiem?INTERIA.PL

"Polityczny WF": Trzaskowski odetchnął. Dlaczego referendum upadło z hukiem?

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Warszawa to nie Kraków i historia z referendum przeciw lokalnej władzy się nie powtórzy. Jakie błędy popełnili Maciej Wilk i spółka, że nie udało się nawet zebrać podpisów, by do głosowania w ogóle doszło? A ponadto, czy ich inicjatywa rzeczywiście była bezpartyjna i oddająca emocje mieszkańców? Nad tym, co dokładnie wydarzyło się w stolicy, pochylają się Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym odcinku "Politycznego WF-u".

Podcast Interii również na temat cen paliw. Rząd z prezydentem przerzucają się odpowiedzialnością za ich wysokość, a kierowcy - chcąc, nie chcąc - płacą coraz więcej. Czy da się wprost wskazać, która strona politycznego sporu odpowiada za drożyznę? I jakie jest wyjście z obecnego pata?

W "Politycznym WF-ie" ponadto o przeszłości Lecha Wałęsy, jaka znów stała się nośnym tematem za sprawą niedawnej decyzji prokuratury. Jak to się stało, że głównym odpowiedzialnym za niszczenie opozycyjnej legendy stał się... sam Lech Wałęsa?

Nowe odcinki "Politycznego WF-u" co tydzień na YouTube, otwiera się w nowym oknieSpotify, otwiera się w nowym oknie i Podcastach Apple, otwiera się w nowym oknie, a także w serwisie Interia Wydarzenia. Zapraszamy też na nasz kanał nadawczy na WhatsAppie, otwiera się w nowym oknie.

A w Polsat News, na polsatnews.pl i YouTube, co niedziela o 11:00, telewizyjna odsłona podcastu, czyli "Polityczny WF z gościem". W najbliższym wydaniu Piotr Witwicki i Marcin Fijołek porozmawiają z europosłem KO Bartoszem Arłukowiczem.

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