Podcast Interii również na temat cen paliw. Rząd z prezydentem przerzucają się odpowiedzialnością za ich wysokość, a kierowcy - chcąc, nie chcąc - płacą coraz więcej. Czy da się wprost wskazać, która strona politycznego sporu odpowiada za drożyznę? I jakie jest wyjście z obecnego pata?

W "Politycznym WF-ie" ponadto o przeszłości Lecha Wałęsy, jaka znów stała się nośnym tematem za sprawą niedawnej decyzji prokuratury. Jak to się stało, że głównym odpowiedzialnym za niszczenie opozycyjnej legendy stał się... sam Lech Wałęsa?

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A w Polsat News, na polsatnews.pl i YouTube, co niedziela o 11:00, telewizyjna odsłona podcastu, czyli "Polityczny WF z gościem". W najbliższym wydaniu Piotr Witwicki i Marcin Fijołek porozmawiają z europosłem KO Bartoszem Arłukowiczem.



