"Polityczny WF": Tajemnicze spotkanie. O czym Trump rozmawiał z Kosiniakiem?INTERIA.PL

"Polityczny WF": Tajemnicze spotkanie. O czym Trump rozmawiał z Kosiniakiem?

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Wydaje się to co najmniej dziwne, ale tak - rozmowa Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem umknęła powszechnej uwadze, a nośnym tematem stała się dopiero teraz, po wielu miesiącach. Wokół niej panuje aura tajemniczości, bo o czym dokładnie rozmawiali prezydent USA z szefem polskiego MON. Tematy jedynie obronne? A może o zmianie władzy nad Wisłą? Pochylają się nad tym Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym "Politycznym WF-ie".

Nowy odcinek podcastu Interii także o zwrocie PiS ku wolnemu rynkowi, czyli nowym programie gospodarczym, którego twarzą został Daniel Obajtek. Jak to jest, że partia Jarosława Kaczyńskiego może przedstawiać propozycje, za które inne formacje wyklinałaby od liberałów czy wskrzesicieli koncepcji Leszka Balcerowicza? A co z socjalnym DNA tego ugrupowania?

"Polityczny WF" przygląda się ponadto lewej stronie sceny, pod którą - w Krakowie - eksplodowała beczka z prochem. Skoro kandydatka Partii Razem osiągnęła tam lepszy wynik niż reprezentantka Nowej Lewicy, to nie ma już wątpliwości, że obie formacje w 2027 roku pójdą w wyborach osobno?

Na "Polityczny WF" zapraszamy co tydzień na YouTube, otwiera się w nowym oknieSpotify, otwiera się w nowym oknie i Podcasty Apple, otwiera się w nowym oknie, a także do serwisu Interia Wydarzenia. Zachęcamy też, by dołączyć do kanału nadawczego na WhatsAppie, otwiera się w nowym oknie.

W niedzielę o 11:00 natomiast, w Polsat News i na YouTube, telewizyjne wydanie podcastu - "Polityczny WF z gościem", którym będzie pisarz, laureat nagrody Nike 2026 Szczepan Twardoch.

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