W nowym odcinku podcastu Interii nie zabraknie wątku rządowego. Na ile możliwy jest scenariusz, zgodnie z którym Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jesienią opuściłaby koalicję? A jeśli jej dymisji zapragnąłby Donald Tusk - czy Karol Nawrocki mógłby postawić temu tamę? I jak w tym wszystkim odnaleźliby się posłowie Polski 2050 zapewniający obozowi władzy większość w Sejmie?

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