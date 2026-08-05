"Polityczny WF": Szpiedzy i SMS-y z PiS. Kulisy słynnego grilla Morawieckiego

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Szpiedzy Nowogrodzkiej pytający, skąd pieniądze na mięso i SMS, jaki członkowie Rozwoju Plus otrzymali od rzecznika dyscyplinarnego PiS. W "Politycznym WF-ie" zaglądamy za kulisy grilla u Mateusza Morawieckiego, a także pytamy, czy dotychczasowi wyborcy PiS pójdą za byłym premierem. Piotr Witwicki i Marcin Fijołek sprawdzają również, czy Jarosław Kaczyński nadal ma autorytet i posłuch w elektoracie oraz szeregach partii.

"Polityczny WF": Szpiedzy i SMS-y z PiS. Kulisy słynnego grilla Morawieckiego INTERIA.PL

W nowym odcinku podcastu Interii nie zabraknie wątku rządowego. Na ile możliwy jest scenariusz, zgodnie z którym Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jesienią opuściłaby koalicję? A jeśli jej dymisji zapragnąłby Donald Tusk - czy Karol Nawrocki mógłby postawić temu tamę? I jak w tym wszystkim odnaleźliby się posłowie Polski 2050 zapewniający obozowi władzy większość w Sejmie?

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Polityczny WF

"Polityczny WF": Kto i dlaczego idzie z Morawieckim?

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek
Piotr Witwicki, Marcin Fijołek


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