"Polityczny WF": Problem z Polską 2050. Opozycja zaciera ręce
Gdy niektóre tematy zanikają w zachodnim świecie, Polska 2050 - a czasem "rozłamowcy", czyli członkowie klubu Centrum - dzielnie biorą je na sztandary. Problemów wokół pomysłów i wypowiedzi polityków tego obozu nie brakuje, a opozycja może zacierać ręce. Na posiedzeniu rządu doszło też do kolejnego spięcia między Donaldem Tuskiem a Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i to z dość, wydawałoby się, błahego powodu. Za kulisy koalicji zaglądają Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym "Politycznym WF-ie".
W podcaście również o chęci PiS-u do rozliczania poczynań Koalicji 15 Października, choć obóz ten jeszcze nie rządzi i nie jest przesądzone, czy sytuacja ta zmieni się po 2027 roku. W partii Jarosława Kaczyńskiego krąży pomysł, by obecnie sprawujących władzę rozliczała specjalna komisja weryfikacyjna. Brzmi znajomo? Takie historie zna już i polska polityka, i... polska filmografia.
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A w niedzielę o 11:00 w Polsat News i na polsatnews.pl telewizyjna odsłona podcastu. W "Politycznym WF-ie z gościem" rozmowa ze Zbigniewem Parafianowiczem, dziennikarzem, autorem książki "Kłopot z Zełenskim".