"Polityczny WF": Problem z Polską 2050. Opozycja zaciera ręce INTERIA.PL

"Polityczny WF": Problem z Polską 2050. Opozycja zaciera ręce

Gdy niektóre tematy zanikają w zachodnim świecie, Polska 2050 - a czasem "rozłamowcy", czyli członkowie klubu Centrum - dzielnie biorą je na sztandary. Problemów wokół pomysłów i wypowiedzi polityków tego obozu nie brakuje, a opozycja może zacierać ręce. Na posiedzeniu rządu doszło też do kolejnego spięcia między Donaldem Tuskiem a Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i to z dość, wydawałoby się, błahego powodu. Za kulisy koalicji zaglądają Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym "Politycznym WF-ie".