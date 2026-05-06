"Polityczny WF": Polska 2050 vs rząd? Pełczyńska "idzie na przesilenie"

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie odpuszcza i przeprowadza kolejne medialne ataki na koalicjantów. Liderka Polski 2050 "idzie na przesilenie", a posłowie tego ugrupowania są gotowi do ewentualnego blokowania prac nad przyszłorocznym budżetem. Krytykę rządu Donalda Tuska słychać także od Szymona Hołowni. Czy uda opanować rosnące napięcie? O tym wszystkim w nowym wydaniu podcastu "Polityczny WF". Zapraszają Piotr Witwicki i Marcin Fijołek.

W "Politycznym WF-ie" także o inicjatywie prezydenta Karola Nawrockiego, który powołał Radę Nowej Konstytucji. W jej skład weszli m.in. prof. Ryszard Piotrowski, Julia Przyłębska i Marek Jurek. Decyzja wywołała natychmiastowe polityczne reakcje z głównym pytaniem, czy Polsce jest potrzebna nowa ustawa zasadnicza?

"Polityczny WF", czyli podcast commentary Interii. Zapraszamy co tydzień - nowe odcinki w serwisie Interia Wydarzenia oraz na YouTube, Spotify oraz Podcastach Apple. Zajrzyjcie też na nasz kanał nadawczy na WhatsAppie.

A w niedziele o 11.00 w Polsat News i na polsatnews.pl "Polityczny WF z gościem", czyli telewizyjna odsłona podcastu. W najbliższym odcinku Piotr Witwicki i Marcin Fijołek porozmawiają z Rafałem Leśkiewiczem, rzecznikiem prezydenta Karola Nawrockiego.

