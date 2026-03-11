"Polityczny WF": PiS kontra Konfederacja. Jaką misję ma Czarnek? INTERIA.PL

Piotr Witwicki, Marek Tejchman

Na czym polega taktyka na kampanię przedwyborczą w wykonaniu Przemysława Czarnka i jak odpowie na nią Konfederacja? I czy po kolejnych ciosach, jakie Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak zadają PiS-owi - i na odwrót - możliwe jest jeszcze porozumienie dwóch prawicowych partii w wyborach do Senatu? W nowym "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki oraz Marek Tejchman analizują też, co jest największym koszmarem prezesa Jarosława Kaczyńskiego.