"Polityczny WF": PiS kontra Konfederacja. Jaką misję ma Czarnek?
Na czym polega taktyka na kampanię przedwyborczą w wykonaniu Przemysława Czarnka i jak odpowie na nią Konfederacja? I czy po kolejnych ciosach, jakie Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak zadają PiS-owi - i na odwrót - możliwe jest jeszcze porozumienie dwóch prawicowych partii w wyborach do Senatu? W nowym "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki oraz Marek Tejchman analizują też, co jest największym koszmarem prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
"Polityczny WF" co tydzień w serwisie Interia Wydarzenia i na YouTube, Spotify oraz Podcastach Apple. Zapraszamy też na kanał nadawczy na WhatsAppie. A w każdą niedzielę o 11.00 w Polsat News i na polsatnews.pl telewizyjna odsłona podcastu - "Polityczny WF z gościem".