"Polityczny WF": Nowy plan Czarnka. Czy PiS znajdzie pieniądze? INTERIA.PL

"Polityczny WF": Nowy plan Czarnka. Czy PiS znajdzie pieniądze?

Przemysław Czarnek ogłasza swój plan - chce podwyższyć drugi próg podatkowy, a pomysł ten podkradł Polsce 2050. To nie przypadek, ponieważ PiS zamierza wbić klin w rządzącą koalicję, wyciągając na wierzch panujące w niej niesnaski. Czy jednak opozycyjny kandydat na premiera znajdzie pieniądze na realizację swoich postulatów? O tym mówią Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w "Politycznym WF-ie".