"Polityczny WF": Nowy plan Czarnka. Czy PiS znajdzie pieniądze?
Przemysław Czarnek ogłasza swój plan - chce podwyższyć drugi próg podatkowy, a pomysł ten podkradł Polsce 2050. To nie przypadek, ponieważ PiS zamierza wbić klin w rządzącą koalicję, wyciągając na wierzch panujące w niej niesnaski. Czy jednak opozycyjny kandydat na premiera znajdzie pieniądze na realizację swoich postulatów? O tym mówią Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w "Politycznym WF-ie".
Nowy odcinek podcastu Interii również o nasilającym się temacie możliwego, wspólnego startu KO i PSL-u w wyborach parlamentarnych. Choć ludowcy wcześniej deklarowali ułożenie list samodzielnie, to czy jednak zmienią zdanie? I czy w takiej układance, jeśli te formacje utrzymałyby władzę, Władysław Kosiniak-Kamysz miałby szansę, by choć przez chwilę być premierem?
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