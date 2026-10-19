"Polityczny WF": Nawrocki o wyborcach Brauna. Jaki plan ma prezydent?INTERIA.PL

"Polityczny WF": Nawrocki o wyborcach Brauna. Jaki plan ma prezydent?

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Karol Nawrocki czuje się prezydentem wszystkich Polaków - a więc też tych, którzy popierają Grzegorza Brauna. Jaka jest szansa, że prezydent zostanie twarzą prawicowego paktu, w którym swoje miejsce znajdzie Konfederacja Korony Polskiej? I czy takie porozumienie w ogóle jest możliwe? Te kwestie pod lupę biorą Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym "Politycznym WF-ie".

W podcaście Interii również o dylemacie, jaki czeka partie tworzące Koalicję 15 Października. W jakiej konfiguracji powinni iść do przyszłorocznych wyborów, aby władza nie wymknęła im się z rąk? Jedna lista, w której głównym podmiotem byłaby KO? A może coś pomiędzy? Autorzy "Politycznego WF-u" mówią też, z jakim planem na rozgrywkę w 2027 roku nosi się Lewica.

"Polityczny WF" co tydzień na YouTube, otwiera się w nowym oknieSpotify, otwiera się w nowym oknie i Podcastach Apple, otwiera się w nowym oknie, a także w serwisie Interia Wydarzenia. Zapraszamy też na nasz kanał nadawczy na WhatsAppie, otwiera się w nowym oknie.

Zobacz również:

Dwóch mężczyzn w garniturach na tle Białego Domu oraz amerykańskiej flagi, po prawej stronie logo z napisem „Polityczny WF”.
Polityczny WF

"Polityczny WF": Tajemnicze spotkanie. O czym Trump rozmawiał z Kosiniakiem?

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek
Piotr Witwicki, Marcin Fijołek


Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze