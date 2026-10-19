W podcaście Interii również o dylemacie, jaki czeka partie tworzące Koalicję 15 Października. W jakiej konfiguracji powinni iść do przyszłorocznych wyborów, aby władza nie wymknęła im się z rąk? Jedna lista, w której głównym podmiotem byłaby KO? A może coś pomiędzy? Autorzy "Politycznego WF-u" mówią też, z jakim planem na rozgrywkę w 2027 roku nosi się Lewica.

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