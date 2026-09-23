Piotr Witwicki i Marcin Fijołek przyglądają się też kolejnemu odcinkowi serialu z PiS-em i Rozwojem Plus w rolach głównych. Tym razem punktem zapalnym stał się fotel wicemarszałka, jaki - decyzją rządzącej koalicji - przypadł Marcinowi Horale od "rozłamowców". Czy w tym kontekście możliwy jest jeszcze wspólny, szeroki front prawicy w przyszłorocznych wyborach?
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