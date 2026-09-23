"Polityczny WF": Nawrocki kontra rząd. Rozgrywka o bazę USA w Polsce

Czy odwołana wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA to noga podłożona przez polską prawicę, a może zbieg okoliczności, który wynika z napiętego kalendarza szefa Pentagonu? I kto kampanijnie może zyskać na utworzeniu stałej bazy amerykańskich wojsk w naszym kraju? W "Politycznym WF-ie" o bitwie z bezpieczeństwem kraju w tle, jaka toczy się nad Wisłą między zwaśnionymi obozami, jak również - o wojnie, którą Donald Trump wytoczył mediom zza Atlantyku.