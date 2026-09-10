"Polityczny WF": Mercedes, Tajlandia, lista wpływów. Wiemy, co zarzucają posłowi KO

W nowym "Politycznym WF-ie" ujawniamy, co znajduje się w nowym wniosku Prokuratury Europejskiej dotyczącym Wojciecha Króla. Jak wynika z dokumentu, poseł KO miał m.in. przyjąć w użytkowanie Mercedesa, aby pojechać nim do Włoch, polecieć na koszt znajomego biznesmena do Tajlandii czy też domagać przekazania się kwot pieniędzy. Podcast Interii prowadzą Piotr Witwicki i Marcin Fijołek.