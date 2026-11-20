"Polityczny WF": Marsz Niepodległości pożarł PiS? Wymowny gest Mentzena

To już nie czasy, gdy na prawicy to PiS rozdawało karty. Dziś partia Jarosława Kaczyńskiego czuje na plecach oddech Konfederacji oraz Korony. Na Nowogrodzkiej mówi się nawet, że Karol Nawrocki ustawia się pod zupełnie nowe realia, w jakich walczyć zamierza o reelekcję w 2030 roku. Czy niedawny Marsz Niepodległości "pożarł" wręcz PiS? O tym mówią Marcin Fijołek i Marek Tejchman w nowym "Polityczny WF-ie".