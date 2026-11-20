W podcaście Interii również o "polityce miłości" Donalda Tuska i jego chwycie z zaproszeniem prezydenta do domu na symboliczny opłatek i rozmowę o Polsce. Jak słyszymy, Pałac niekoniecznie znalazł już dobrą odpowiedź na ofertę szefa rządu. Swoje pięć groszy do politycznej zawieruchy wrzucił też Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy jego słowa to zapowiedź, że PSL nie pójdzie na jednej liście z KO?
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