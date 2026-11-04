Nowy odcinek podcastu Interii również o Narodowym Banku Polskim, a dokładniej - dlaczego Donald Tusk wykonał zwrot i ostatecznie zgodził się na powołanie członków zarządu NBP. Jednocześnie wciąż gorąco jest wokół prezesa banku centralnego - Adama Glapińskiego. Ruch premiera to wyjątek od reguły czy jaskółka nadziei, że porozumienia w ważnych dla Polski sprawach nadal są możliwe?
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