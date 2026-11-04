"Polityczny WF": Kulisy chaosu w Trybunale. Kto na resecie straciłby najwięcej?INTERIA.PL

"Polityczny WF": Kulisy chaosu w Trybunale. Kto na resecie straciłby najwięcej?

Marcin Fijołek
Marek Tejchman

Marcin Fijołek, Marek Tejchman

Czy reset w Trybunale Konstytucyjnym może dojść do skutku? A jeśli tak - kto jest tym "najbardziej hardkorowym" graczem, który straciłby wtedy najwięcej? W "Politycznym WF-ie" Marcin Fijołek i Marek Tejchman wskazują, co dokładnie wydarzyło się w gmachu przy Alei Szucha, na czym polega "gdański tryb" Karola Nawrockiego i czy to rzeczywiście wybrani do TK sędziowie ułożyli plan, w jaki sposób móc zacząć orzekać.

Nowy odcinek podcastu Interii również o Narodowym Banku Polskim, a dokładniej - dlaczego Donald Tusk wykonał zwrot i ostatecznie zgodził się na powołanie członków zarządu NBP. Jednocześnie wciąż gorąco jest wokół prezesa banku centralnego - Adama Glapińskiego. Ruch premiera to wyjątek od reguły czy jaskółka nadziei, że porozumienia w ważnych dla Polski sprawach nadal są możliwe?

"Polityczny WF" co tydzień na YouTube, otwiera się w nowym oknieSpotify, otwiera się w nowym oknie i Podcastach Apple, otwiera się w nowym oknie, a także w serwisie Interia Wydarzenia. Zapraszamy też na telewizyjną odsłonę podcastu - "Polityczny WF z gościem" w niedziele o 11:00 w Polsat News.

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