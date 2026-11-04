"Polityczny WF": Kulisy chaosu w Trybunale. Kto na resecie straciłby najwięcej?

Czy reset w Trybunale Konstytucyjnym może dojść do skutku? A jeśli tak - kto jest tym "najbardziej hardkorowym" graczem, który straciłby wtedy najwięcej? W "Politycznym WF-ie" Marcin Fijołek i Marek Tejchman wskazują, co dokładnie wydarzyło się w gmachu przy Alei Szucha, na czym polega "gdański tryb" Karola Nawrockiego i czy to rzeczywiście wybrani do TK sędziowie ułożyli plan, w jaki sposób móc zacząć orzekać.