"Polityczny WF": Kto ingeruje w wybory na Węgrzech?
Na horyzoncie widać powrót do wyższego VAT-u i akcyzy na paliwa? W rządzie jest plan "A", który to zakłada, ale to niejedyny możliwy bieg zdarzeń. O benzynowo-budżetowym problemie, z jakim mierzy się rząd, mówią Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym wydaniu "Politycznego WF-u". W podcaście również o wizycie wiceprezydenta USA na Węgrzech, gdzie wprost poparł Viktora Orbana tuż przed wyborami. Czy to już zagraniczna ingerencja?
Autorzy "Politycznego WF-u" sprawdzają też, czy kampania Przemysława Czarnka nie stała się przypadkiem zbyt przewidywalna, a także - która grupa Polaków nosi w sobie więcej uprzedzeń: ta liberalna, a może konserwatywna?
"Polityczny WF" co tydzień w serwisie Interia Wydarzenia oraz na YouTube, Spotify i Podcastach Apple. Zapraszamy też na kanał nadawczy na WhatsAppie.