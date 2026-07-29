W podcaście Interii również o sprawie wiceministra Ireneusza Rasia, jego mieszkań przekazanych bratu i ustawy o najmie krótkoterminowym, a także byłym wiceszefie MSZ Piotrze Wawrzyku, o którym niegdyś było głośno ze względu na aferę wizową, a teraz dał się poznać jako... kulinarny influencer.

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