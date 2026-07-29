"Polityczny WF": Kto i dlaczego idzie z Morawieckim?
Jarosław Kaczyński chciał wytrącić z torów Mateusza Morawieckiego, ale były premier i tak założył nowy klub parlamentarny. Z kim chce go tworzyć - i jakim kluczem się kieruje? Czy PiS staje się Suwerenną Polską, a może nową Ligą Polskich Rodzin? I czy w tym całym rozłamie nie chodzi po prostu o pieniądze? Sprawdzają to Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym wydaniu "Politycznego WF-u".
W podcaście Interii również o sprawie wiceministra Ireneusza Rasia, jego mieszkań przekazanych bratu i ustawy o najmie krótkoterminowym, a także byłym wiceszefie MSZ Piotrze Wawrzyku, o którym niegdyś było głośno ze względu na aferę wizową, a teraz dał się poznać jako... kulinarny influencer.
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